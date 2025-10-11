「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
-
OUT
3番 紅林 弘太郎 見逃し三振 3アウト
-
OUT
2番 太田 椋 空振り三振 2アウト
-
OUT
1番 宗 佑磨 空振り三振 1アウト
-
OUT
8番 野村 佑希 セカンドフライ 3アウト
-
OUT
オ0-1日
7番 万波 中正 レフトヒット 日本ハム得点！ オ 0-1 日 ランナー：1塁
-
OUT
6番 田宮 裕涼 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：3塁
-
OUT
5番 郡司 裕也 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
9番 廣岡 大志 空振り三振 3アウト
-
OUT
8番 若月 健矢 レフトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
7番 杉本 裕太郎 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
6番 森 友哉 レフトフライ 2アウト
-
OUT
5番 西野 真弘 ショートライナー 1アウト
-
OUT
4番 清宮 幸太郎 空振り三振 3アウト
-
OUT
3番 Ｆ・レイエス ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
2番 石井 一成 見逃し三振 2アウト
-
OUT
1番 矢澤 宏太 見逃し三振 1アウト
-
OUT
4番 中川 圭太 空振り三振 3アウト
-
OUT
3番 紅林 弘太郎 ショートゴロ 2アウト ランナー：3塁
-
OUT
レフト 野村 佑希が落球 ランナー：2塁
-
OUT
2番 太田 椋 レフトエラー ランナー：2塁
-
OUT
1番 宗 佑磨 セカンドゴロ 1アウト