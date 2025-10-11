「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます

※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください

2025.10.11 14:00 エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
オリックス 0 0 0 0 2 0
日本ハム 0 1 1 3 1
  • OUT

    3番 紅林 弘太郎 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    2番 太田 椋 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 宗 佑磨 空振り三振 1アウト

  • OUT

    8番 野村 佑希 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    オ0-1日

    7番 万波 中正 レフトヒット 日本ハム得点！ オ 0-1 日 ランナー：1塁

  • OUT

    6番 田宮 裕涼 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    5番 郡司 裕也 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    9番 廣岡 大志 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 若月 健矢 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 杉本 裕太郎 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 森 友哉 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    5番 西野 真弘 ショートライナー 1アウト

  • OUT

    4番 清宮 幸太郎 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 石井 一成 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    1番 矢澤 宏太 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    4番 中川 圭太 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 紅林 弘太郎 ショートゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    レフト 野村 佑希が落球 ランナー：2塁

  • OUT

    2番 太田 椋 レフトエラー ランナー：2塁

  • OUT

    1番 宗 佑磨 セカンドゴロ 1アウト