ブラジル代表は10日、国際親善試合で韓国代表と対戦し、5－0で勝利した。同試合で2ゴールを挙げたFWロドリゴ（レアル・マドリード／スペイン）が、試合を振り返ると同時に、10月シリーズのアジア遠征に懸ける想いを口にした。ブラジルメディア『グローボ』が同日付けでロドリゴのコメントを伝えている。

ブラジル代表は今回の10月シリーズで、10日に韓国代表と、14日にはキリンチャレンジカップ2025で日本代表と激突。アジア遠征の1試合目となった韓国代表戦は序盤の13分、MFブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）からのスルーパスに抜け出したFWエステヴァン（チェルシー／イングランド）がゴールを陥れ、“セレソン”が幸先の良いスタートを切る。

前半終了間際の41分には、ボックス内でMFカゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）からの落としを受けたロドリゴが、自らシュートコースを作って右足でネットを揺らす。2点リードで後半へ折り返すと、立ち上がりの47分には、DFキム・ミンジェ（バイエルン／ドイツ）のミスを見逃さなかったエステヴァンがこの日2点目をゲット。続く49分には、FWヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）からのパスを受けたロドリゴが、冷静に流し込んで自身2点目を記録した。

終盤の77分にはカウンターの流れからヴィニシウスにも得点が生まれ、終わってみれば5－0と大勝。ブラジル代表が韓国代表を粉砕していた。

試合後、ロドリゴは「僕らは試合前に（カルロ・）アンチェロッティ監督が伝えてくれたメッセージの意味を理解していた。堅固な守備を維持することは常に重要で、全員で守り、全員で協力すれば、少しずつ攻撃が機能し始める」との言葉で試合を振り返ると、「勝利にとても満足しているし、自分のパフォーマンスにも満足している。この調子を維持していきたい」とポジティブな感覚を口にした。

ロドリゴは今年3月以来のブラジル代表招集となったが、当時の指揮官はドリヴァウ・ジュニオール監督（現：コリンチャンス）。つまり、今年6月からスタートしたアンチェロッティ監督体制下では、今回が初の招集だった。レアル・マドリード時代の“恩師”のもと、再びブラジル代表の背番号10を託されたロドリゴは、「戻ってこられてとても嬉しい。代表チームから離れていた間は、とても寂しかった」と率直な心境を告白。だからこそ、韓国代表＆日本代表と対戦する10月シリーズは、並々ならぬ覚悟を持って臨むという。

「以前から、今回の親善試合をワールドカップ決勝のように捉えて戦うことを決めていた。もちろん、今日もそうしようと努めたし、次も同じだ。今日は全てがうまくいったね。ゴール、自分のパフォーマンス、そしてチームのパフォーマンスには非常に満足しているよ。僕らはワールドカップに向けて、素晴らしい道を歩んでいる実感がある」

ブラジル代表が『東京スタジアム』（※味の素スタジアム）にて日本代表と対戦するゲームは、10月14日（火）19時30分キックオフ。同試合はテレビ朝日系列で全国生中継され、ABEMAでも生配信される。

【ゴール動画】ロドリゴはセレソン復帰戦で2得点