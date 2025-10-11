ブラジルサッカー連盟（CBF）は10日、同日に韓国で行われた国際親善試合の韓国代表戦において、ユニフォームの左袖に今月23日に迎える“王様”ペレの生誕85周年を祝う特別なバッジをつけてプレーすることを発表。そのユニフォームを身にまとったブラジル代表は、韓国相手に5点を奪って圧勝し、王への感謝と敬意を示した。

1940年10月23日生まれのペレ氏は、1956年に15歳でプロ入りを果たすと、翌57年に16歳でブラジル代表にデビュー。通算4度のワールドカップ出場に加え、その内の3大会でブラジルを優勝トロフィーをもたらした。1977年に現役を引退してからは、様々な形でサッカーの普及に貢献するとともに、ブラジルでスポーツ大臣を務めるなど幅広く活動。2022年12月に多臓器不全により82歳で逝去した。

ヴィニシウス・ジュニオール、エステヴァン、ロドリゴら、自慢の攻撃陣が躍動し、王の誕生を祝ったブラジル代表は今後、14日に東京スタジアムで行われるキリンチャレンジカップ2025で日本代表と対戦。試合は19時30分キックオフ予定で、その模様はテレビ朝日系列で全国生中継、ABEMAにて生配信される。

【画像】ペレの生誕85周年を祝う特別バッジ