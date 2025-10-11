10日、FIFAワールドカップ26アフリカ予選が行われた。

グループBでは首位に勝ち点18でセネガル代表、2位に勝ち点16でコンゴ民主共和国代表（DRコンゴ代表）がつけている状況。残り2試合でワールドカップ出場が決定する。

首位のセネガルは勝利すれば他会場の結果次第でワールドカップ出場権を獲得できる中、アウェイで南スーダン代表（6位／勝ち点4）と対戦。イスマイラ・サールが2ゴールの活躍を見せた他、サディオ・マネ、ニコラス・ジャクソンなども活躍し0ー5で圧勝を収めた。

2位のコンゴ民主共和国代表は、アウェイでトーゴ代表（4位／勝ち点7）と対戦。勝たなければセネガルのワールドカップ出場が決まる中、開始7分にセドリック・バカンブが決めたゴールを守り切り、0ー1で勝利を収めた。なお、最終節ではセネガルがホームでモーリタニア代表と、コンゴ民主共和国はホームでスーダン代表と対戦する。

また、グループFでは首位に勝ち点20でコートジボワール代表、2位に勝ち点19でガボン代表がつけている状況。結果次第ではワールドカップ出場権を手にするコートジボワールは、アウェイでセーシェル代表（6位／勝ち点0）と対戦し0ー7で圧勝。無失点もキープして最終節に臨むことに。一方のガボンは、アウェイでガンビア代表（4位／勝ち点10）と対戦し、エースのピエール・エメリク・オーバメヤンが4ゴールの活躍を見せ3ー4で勝利。最終節までもつれ込んだものの、オーバメヤンが退場処分を受けて大一番で出場停止となってしまった。

なお、コートジボワールはホームでケニア代表と、ガボンはホームでブルンジ代表と対戦する。