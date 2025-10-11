「最近は『薄幸な母親』みたいな役が多かった」清水美砂、新ドラマで演じる役は…

東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『介護スナックベルサイユ』(10月11日スタート 毎週土曜23:40 ～24:35)第1話にゲスト出演する清水美砂のコメントが公開された。

座長の市村雪之丞のあまりの変貌ぶりに驚き

片岡鶴太郎演じる、かつて“市村馬太郎”として大衆演劇の市村雪之丞一座で活躍していた元役者・菱沼五郎。といっても脇役専門で一度も“板の真ん中”には立たずに役者人生を終えていた。

そんな五郎が人生の最後に会いたいと願ったのは、清水美砂演じる座長の市村雪之丞だった。「あの世へ行ったら、世話になった先代雪之丞に今の一座のことを報告したい」と呼んだのだが、久しぶりに会った当代雪之丞は、アイドルのようなファッションに身を包んでいた。あまりの変貌ぶりに驚き、言葉も出ない五郎だったが…。

清水美砂コメント

最近は「薄幸な母親」みたいな役が多かったので、とても楽しく演じさせていただきました。コメディの経験は少ないし、大衆演劇の座長なので舞台上では男性を演じなければいけないし、剣さばきも求められるしと、経験のないことが多かったので少し心配ではありますが、見ている皆さんに楽しんでいただければと思っています。鶴太郎さんとのエピソードは笑えるシーンがある一方で、後半は切ない物語へと変わっていくところが見どころ。皆さんも、ご自身の想いと重ね合わせて見ていただけたら嬉しいです。