「最近は『薄幸な母親』みたいな役が多かった」清水美砂、新ドラマで演じる役は…

東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『介護スナックベルサイユ』(10月11日スタート 毎週土曜23:40 ～24:35)第1話にゲスト出演する清水美砂のコメントが公開された。
座長の市村雪之丞のあまりの変貌ぶりに驚き
片岡鶴太郎演じる、かつて“市村馬太郎”として大衆演劇の市村雪之丞一座で活躍していた元役者・菱沼五郎。といっても脇役専門で一度も“板の真ん中”には立たずに役者人生を終えていた。
そんな五郎が人生の最後に会いたいと願ったのは、清水美砂演じる座長の市村雪之丞だった。「あの世へ行ったら、世話になった先代雪之丞に今の一座のことを報告したい」と呼んだのだが、久しぶりに会った当代雪之丞は、アイドルのようなファッションに身を包んでいた。あまりの変貌ぶりに驚き、言葉も出ない五郎だったが…。
清水美砂コメント
最近は「薄幸な母親」みたいな役が多かったので、とても楽しく演じさせていただきました。コメディの経験は少ないし、大衆演劇の座長なので舞台上では男性を演じなければいけないし、剣さばきも求められるしと、経験のないことが多かったので少し心配ではありますが、見ている皆さんに楽しんでいただければと思っています。鶴太郎さんとのエピソードは笑えるシーンがある一方で、後半は切ない物語へと変わっていくところが見どころ。皆さんも、ご自身の想いと重ね合わせて見ていただけたら嬉しいです。
【編集部MEMO】
『介護スナックベルサイユ』は、今年3月に特別企画として2回にわたって放送され(※)、多くの反響を呼んだことから連続ドラマ化が決定した。(※2025年3月22日・29日放送。 主演・尾碕真花 出演 宮崎美子ほか)。店はどこにでもあるスナックのようにみえるが、介護士資格をもつスタッフが常駐するなど立派な介護現場だ。訪れる客の大半が要介護認定を受けているため、点滴をうったり、血圧を測ったり、リハビリをする客もいる。ビールは誤嚥を防ぐため、とろみ剤を混ぜて提供することもある。中でも注目は、上杉まりえ(宮崎美子)が、仕入れから担当している特製ワイン『ＳＥＥ ＹＯＵ ＩＮＭＹ ＤＲＥＡＭＳ』だ。飲めるのは生涯でたった一度、それもお一人さま一杯だけ。飲めば、会いたい人に会える“魔法のワイン”で、訪れる客を“人生最期の夢”へと誘っていく。夢を堪能した後には、それを象徴する料理が振る舞われ…。これが、道先案内のフルコースだ。