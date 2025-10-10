大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはサンフランシスコ・ジャイアンツが最大のライバルとされているが、近年はサンディエゴ・パドレスとの対立関係が熱を帯びている。その背景について、ムーキー・ベッツ内野手が持論を述べたという。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

同メディアは「ドジャース対パドレスのライバル関係は、現在球界で最も白熱したライバル関係であることは明らかだ。両チームは常に最高の野球を見せているように見える。殴り合い、監督同士が口論し合い（時には押し合いもする）、ベンチは空っぽだ」と言及。

続けて、「ファンサイデッドのアダム・ウェインリブ記者のインタビューで、ベッツはドジャース対パドレス、ドジャース対ジャイアンツの論争に加わり、前者の立場を取った」としつつ、「パドレスはドジャースに対して、より攻撃的な感情を持っているだろう。ジャイアンツは…彼らはただドジャースが好きではない。純粋な嫌悪感だ。パドレスはドジャースに対し、むしろ憎悪を抱いていると思う。彼らは本当に我々を嫌っている」というベッツのコメントを伝えている。

ドジャースにとってパドレスとの対立関係はここ数年の話で、19世紀からしのぎを削っているジャイアンツと比べると雲泥の差があるが、選手やファンの熱量はパドレスの方が高いのかもしれない。

