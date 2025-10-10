大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、ディビジョンシリーズにおいて思うような結果を残すことができなかった。打線の軸として大きな期待がかかる大谷について、デーブ・ロバーツ監督がある異変について触れている。米メディア『ドジャーブルー』のブレイク・ウィリアムス記者が言及した。

フィラデルフィア・フィリーズとのシリーズ第3戦までで、大谷は14打数で安打1、三振7、四球1、打点1という成績にとどまっており、ポストシーズン全体では打率.111、出塁率.200、長打率.111と低迷している。鋭い打球もほとんどなく、今季の期待値からすると物足りない数字だ。

この状況について、ロバーツ監督は「大谷はボール球や内角球に手を出してしまっていて、甘い球を打ち損ねている。判断の迷いが見えるし、今の彼のスイング判断は中途半端な状態だ。それが大きな原因だと思う」と語っている。

大谷の不振についてウィリアムス氏は「彼が得意とし、すべてのスーパースターが実践しているのは、こうした不振を短期間に抑え、素早く軌道修正することだ。大谷はわずか数試合で苦戦しているに過ぎず、彼にとって状況はすぐに好転するだろう」と言及した。

【関連記事】

【了】