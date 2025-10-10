プロ野球のドラフト会議で1位指名を受けることは、選手にとって最高の栄誉といえるだろう。期待と注目を一身に背負い、主力選手として大きな夢を託される。しかし、期待通りの活躍を見せられない選手も少なくない。今回は、福岡ソフトバンクホークスがドラフト1位で指名したものの、期待外れの成績に終わった選手たちを振り返る。（文・シモ）

大場翔太

[caption id="attachment_233041" align="alignnone" width="530"] 福岡ソフトバンクホークスの大場翔太（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：182cm／85kg

・生年月日：1985年6月27日

・経歴：八千代松陰高 - 東洋大

・ドラフト：2007年大学生・社会人ドラフト1巡目

鮮烈なプロデビューを飾った大場翔太。2007年ドラフトの目玉だったが、長期的な活躍には至らなかった。

大学通算62試合登板で33勝11敗、防御率2.13、410奪三振。さらに東都リーグ14連勝という記録を残し、2007年ドラフトでは6球団競合の末、大学生・社会人ドラフト1巡目で福岡ソフトバンクホークスに入団した。

実績通り、プロ1年目の3月23日の楽天戦では、プロ初登板で無四球完封勝利。4月5日のロッテ戦では、7者連続を含む16奪三振をマークし、早くも2度目の無四球完封勝利を挙げる。

しかし、快進撃も長くは続かず。以降調子を落とし、プロ1年目は13試合の登板で3勝5敗、防御率5.42の成績に終わった。

プロ2年目には、先発・中継ぎとして22試合に登板するも1勝4敗。プロ3年目には4試合のみの登板で、かつての栄光は消えかかった。

そんな中、プロ4年目の2011年に復活。同年は23試合に登板し、完封勝利を含む7勝2敗、防御率2.55でキャリアハイの成績を挙げたのである。

ところが、プロ5年目の2012年は右肩痛で出遅れ、打ち込まれる場面も増えた。同年は防御率2.38ながら、10試合の登板で2勝5敗の成績に。

翌2013年は11試合の登板で2勝4敗、2014年はわずか2試合の登板に終わった。

迎えた翌2015年。初めて一軍登板なしに終わると、シーズン終了後に中日ドラゴンズへの移籍が決まった。

しかし、新天地でも登板機会に恵まれず、2016年限りで引退。プロ8年間での成績は、85試合の登板で15勝21敗2ホールドポイント、防御率4.39に留まった。

【関連記事】

【了】