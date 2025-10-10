「ツアーの後、キャリーケースは片付けた？」心配するリスナーに乃木坂46井上和「皆さまご心配なく！」

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。10月6日（月）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「神宮のライブ（『真夏の全国ツアー2025』東京公演）お疲れさまでした！ やはり、和先生の歌声はすごいなと感じました。話は変わりますが、個人的に和先生は“堕落サイド”と思っているのですが、ツアーが終わり、さすがにキャリーケースは片付けましたよね？ まさか片付けていないとは言いませんよね!?」（大阪府 20歳）

◆「堕落していません！」

井上：なになに（笑）？ 「堕落サイドだと思っているのですが、キャリーケースは片付けましたか？」という質問に対しての答えは……私はちゃんと片付けましたよ（拍手）！ その日のうちに片付けちゃったんだからね～！ 東京公演中も毎日洗濯機を回したし、それだけじゃなくて、梨と桃を毎日むいて夜に食べていたんだから！ そう、お風呂で（笑）。お風呂で食べるフルーツっておいしいんですよ♪

でね、この“堕落サイド”とか、そういう言葉って……ここで先輩の名前を出すのは申し訳ないですけど、久保史緒里さんが始めた物語だと思っているんですよ。久保さんがいろんなところで堕落のお話をされているんですけど、私も「シン・久保史緒里」ならぬ「シン・井上和」として目覚めておりますので、皆さまご心配なく！ ちゃんと片付けられたし、和ちゃんはもう何でもできます！ だから、心配しないでくださいね。堕落していません（笑）！

