日向坂46金村美玖＆河田陽菜、OG潮紗理菜の「お願いバッハ！」注目ポイントに感激！金村「すごく見てくださっている！」

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。10月4日（土）の放送は、東京・お台場にある「TOYOTA ARENA TOKYO」から公開生放送！ ゲストには日向坂46・金村美玖（かねむら・みく）さん、河田陽菜（かわた・ひな）さんをお迎えして、9月17日（水）にリリースされた15枚目となるシングル「お願いバッハ！」について伺いました。遠山：紗理菜ちゃんから、日向坂46のプロフィールを言うっていうのも、なかなかね？潮：不思議ですよね！河田：うれしい～。遠山：では、ご紹介させていただいてもいいでしょうか。2015年にけやき坂46として活動を開始。2016年5月8日に第一期メンバーがお披露目され、2017年8月には二期生が加入。今回ゲストに来てくださっている金村美玖ちゃん、河田陽菜ちゃんがここで加入しています。金村・河田：はい！客席：（拍手）潮：そして、2019年2月にグループ名を日向坂46に改名し、同年の「NHK紅白歌合戦」に初出場。2022年3月には、東京ドームでのワンマンライブを成功させて、これまでに15枚のシングルをリリースしています。金村：丁寧にご説明していただいてありがとうございます！遠山：現在ツアー（日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」）の最中じゃないですか。金村＆河田：はい。遠山：これから遊びに行く方もたくさんいらっしゃると思うので、中身は言えないかもしれませんが、金村さん的に今の感触としてはいかがですか？金村：とってもいいですよ（笑）。潮：いいねえ！金村：新たな挑戦をしているツアーでもあって、皆さんが見たことのないようなものをお届けできている実感がすごくあるので、まだ来られていない方は、ぜひ来ていただきたいなって思います。潮：日向坂46は、9月17日（水）に15枚目のシングル「お願いバッハ！」がリリースされました！遠山：今回は、金村さんと小坂菜緒さんのダブルセンターで。潮：待ってたよ“なおみく”！遠山：あれ（笑）？潮：すみません、心の声が漏れちゃいました（笑）。遠山：もう1回言ってもらってもいいですか？潮：待ってたよ“なおみく”！河田：イェーイ！金村：うわぁ！ ありがとうございます～。遠山：最初に金村さんがこの曲を聴いたタイミングって、歌詞とかも全部入っているものを聴いたのですか？金村：そうです。仮歌で入れていただいた私たちの声ではない状態を聴きました。遠山：そのときに思ったことや浮かんだ景色ってどんなものでしたか？金村：今回、間奏の部分に「G線上のアリア」がサンプリングで入っていて、曲名が「お願いバッハ！」ということで、“こんな曲、今までもらったことがない！”と思って。それと同時に“ここのパフォーマンスはどうなるんだろう？”っていうのが最初の感想でしたかね。でも、とても日向坂46らしい明るくキャッチーな部分もありますし、振り付けも加わると、さらにみんなマネしたくなるような曲になっていて、これからどんどん成長していくんじゃないかなと思っています。遠山：河田さんはいかがですか？河田：同じ二期生の金村美玖と小坂菜緒がセンターを務めているんですけど、潮さんもいらっしゃった一期生の皆さんが卒業された今、同期の2人が引っ張ってくれることが、すごく頼もしくて誇らしくて、2人がセンターって決まったときは本当にうれしかったですし、「お願いバッハ！」の優雅な感じが2人にすごく合っているなと思って、パフォーマンス中はいつも2人の姿を後ろから見て楽しんでいます。潮：そのパフォーマンスのなかに、二期生みんなが真ん中に大集合するところがあるよね？河田：あるんです！金村：すごく見てくださっている！ ありがとうございます。潮：そこが注目ポイントです！金村：2番のサビですね。河田：泣けます！遠山：なんか今日、ゴリゴリのオタが混じっているんだよな（笑）。客席：ハハハ（笑）！潮：好きで観ているんです（笑）。河田：うれしい～！金村：ただ二期生も少なくなっちゃって。潮：そうだよねぇ。でも、一人ひとりが輝いていて強いから大丈夫！金村：本当ですか？ うれしい～。潮：うん！ 最高だよ。遠山：金村さん。改めてセンターの1人として「お願いバッハ！」はどういう人に届いてほしいですか？金村：ちょっと憂鬱な朝とか、学校や仕事に行きたくないな、めんどうだなっていうときがあると思うんですけど、そういうときに目覚めの1曲にもなるような、ちょっとエネルギーを補充できるビタミンみたいな曲だなって勝手に思っているので、この曲を聴いて「前向きに頑張ろう！」って思っていただけたら私たちもハッピーですし、それが一番の望みかなと思っています。次回10月11日（土）の放送は、長渕剛さんをゲストに迎えてお届けします。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ