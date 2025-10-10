鈴木紗理奈「男性ルールのなかに女性を当てはめる感じで…」『めちゃイケ』の収録で不満に感じていたこととは!?

TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、武田真治さんと鈴木紗理奈さん。ここでは、お2人がレギュラーメンバーとして出演していたバラエティ番組「めちゃ×2イケてるッ！」（フジテレビ系）の裏話を語り合いました。

◆「めちゃイケ」収録裏話

鈴木：雛ちゃん（雛形あきこさん）と私のキャラの違いは置いといて、そもそも（「めちゃイケ」の収録は）男と女でもすごい差があったじゃない？

武田：そうだね。今だったら、もうちょっと女性は守られていると思う。

鈴木：本当にそうよ。ロケバスのなかでも、あの頃はエロ雑誌しか置いてないねんから。“女子の誰が読むねん！”っていう。

武田：あったね（笑）。車の本とか時計の本とか。

鈴木：あとはエアコン家電特集みたいな雑誌も“誰が見んねん”って。

武田：家電は別にいいでしょ（笑）。

鈴木：それぐらい男の人が好きな物が並んでいた。

武田：当然のような感じでね。

鈴木：そんで、お弁当は肉一択の男子弁当。

武田：そういうのもやっぱり気になっていた？

鈴木：もうすべて（気になった）。それで、光浦靖子さんが「女子に人権を！」って本気で怒って。

武田：怒っていたね。あとシンクロナイズドテイスティング（※）のときも、氷に落ちるのを本当に嫌がっていたよね。

※シンクロナイズドテイスティング…「めちゃイケ」でおこなわれていた5人1チームで鼻栓をして目をつぶり、食べた料理を当てるコーナー。1人でも間違えると氷水プールに落ちてしまう。

鈴木：そうね。それ以外も、基本的に男性ルールのなかに女性を当てはめる感じで長年やってきて。私自身は男兄弟のなかで育ってきて、就職した先の「めちゃイケ」が、それの延長みたいな感じだったから耐えられたけど、普通に育ってきた子はつらかったと思うよ。

武田：男の雑さに免疫がない人はつらかったか。

鈴木：でも、それは悪いところもあったし、良いところもあったから、それで多分みんな学んだこともあるやろうし。

武田：そうだね。強くなっていってるよね。

