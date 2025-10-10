今日の運勢は？ ★10月11日（土）12星座占いランキング！ 第1位は水瓶座（みずがめ座）！ 今日のあなたの順位は何位…!?

2025年10月11日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）10月11日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？あなた独自のアイデアを大切にしましょう。これまでになかったものや、既存のものを新しい形で組み合わせたりして、あなたらしいものにしていくのもいいでしょう。理想のあなたの姿について考えると良い日です。理想通りのあなたになるために、今なにをするべきなのか、あなたの理想を明確にしていくことで、今後の計画が立てられるでしょう。ものごとを一面からだけで捉えるのではなく、あらゆる視点で考察していく意識を持ってみましょう。ものごとの意味や根拠を深く考えて、あなた自身の解釈を明らかにしていくと良いでしょう。パートナー運や恋愛運が良い日です。好きな方と一緒に過ごすのもいいですし、まだ好きな方がいらっしゃらない方は、理想のお相手をイメージしておくと良い流れがやってきそうですよ。調べものをしたり、お勉強をしたりすると良い日です。気になっていることがあれば、今日のうちにリサーチをしておくと良い情報を収集できるかもしれません。今日は集中力もUPしそうですよ。育った環境や価値観のちがいなどを越えて、分かり合える流れがありそうです。今までは理解できなかったようなことが、そういうことだったのかと、腑に落ちたりすることもあるかもしれません。あなたが頑張らなくても、自然にできていることに意識を向けてください。何かに集中して時間を忘れてしまうことや、楽しいと感じることには、あなたの才能が発揮されているかもしれません。あなたが安心できる空間をつくりましょう。ご自身のお部屋のインテリアを心が落ち着くように工夫したり、懐かしい場所に行ったりするのも良いでしょう。心のエネルギーの充電ができそうですよ。あなたの中にある不安や嫉妬などのネガティブな感情に気づき、それを引きずらないようにしましょう。好きな音楽を聴いたり、自然の中でお散歩をしたり、心地良いと感じることをすると良いでしょう。達成可能な小さな目標を設定していきましょう。今日のうちにできてしまうことを設定するのもいいかもしれません。そして、達成するためにご自身を存分に褒めてあげると良いでしょう。バランスの取れた食事や、適度な運動、十分な睡眠など、健康的な生活習慣を意識していくことで運気が上がっていきそうです。テレビをみながら運動をするような、ながら運動をするのもいいかもしれません。ご自身の財産について考えると良い日です。ご自身がどのような財産をどれくらい所有しているのか確認して、今後どのように扱っていきたいか、ご自身の人生設計や価値観に基づいて考えると良いでしょう。あなたが耳を傾ける音楽には、メッセージが含まれているかもしれません。注意深く聞いてください。音楽は魂を高め、思い出に火を灯します。心に訴えかけてくる歌詞をよく聞いてください。あなたに響く言葉があるかもしれません。また、違う場所で同じ音楽を続けて聞くことがあれば、それは心を込めて聞くよう、うながすサインだと思ってください。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。