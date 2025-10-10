日本代表FW小川航基（NEC/オランダ）が日本代表での歴代最速記録を樹立した。

10日、キリンチャレンジカップ2025で日本代表はパラグアイ代表と対戦。FIFAワールドカップ26に出場する強豪を迎えての戦いとなった。

南米の実力国でもあるパラグアイが序盤にペースを握ると、21分に一瞬の隙をついて裏へと抜け出したミゲル・アルミロンのゴールで先制。日本は追いかける展開となった中、26分に小川がボックス手前から強烈なミドルシュート。これはGKロベルト・フェルナンデスが弾いたが、そのままボールがネットを揺らし、日本が同点に追いつくことに成功した。

9月のアメリカ遠征では2試合ノーゴールだった日本にとっても3試合ぶりのゴールとなったが、このゴールは小川にとって日本代表で10得点目のゴールに。日本代表11試合での10得点到達は、75得点で日本代表最多得点記録保持者でもある釜本邦茂氏の12試合を上回り、史上最速記録を更新した。

小川は2019年12月14日に行われたE-1サッカー選手権のホンコン・チャイナ代表戦で日本代表デビューを果たすと、いきなりハットトリックを達成。その後は日本代表招集から遠ざかっていたが、2024年3月に復帰。FIFAワールドカップ26アジア予選では2次予選、3次予選を通じて8試合に出場し6得点を記録していた。

■小川航基 日本代表記録

▼2019年12月14日

E-1サッカー選手権

vsホンコン・チャイナ代表（A）：3得点

▼2024年3月21日

FIFAワールドカップ26 アジア2次予選

vs北朝鮮代表（H）：0得点

▼2024年6月6日

FIFAワールドカップ26 アジア2次予選

vsミャンマー代表（A）：2得点

▼2024年9月5日

FIFAワールドカップ26 アジア最終予選

vs中国代表（H）：0得点

▼2024年9月10日

FIFAワールドカップ26 アジア最終予選

vsバーレーン代表（A）：1得点

▼2024年10月10日

FIFAワールドカップ26 アジア最終予選

vsサウジアラビア代表（A）：1得点

▼2024年10月15日

FIFAワールドカップ26 アジア最終予選

vsオーストラリア代表（H）：0得点

▼2024年11月15日

FIFAワールドカップ26 アジア最終予選

vsインドネシア代表（A）：0得点

▼2024年11月19日

FIFAワールドカップ26 アジア最終予選

vs中国代表（A）：2得点

▼2025年9月10日

国際親善試合

vsアメリカ代表（A）：0得点

▼2025年10月10日

キリンチャレンジカップ2025

vsパラグアイ代表（H）：1得点

【動画】GKの手を弾く小川航基の衝撃ミドル弾！