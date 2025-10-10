Saucy Dog石原慎也「恋愛の話せんかったらええんちゃう？」野球部マネージャー同士の“ギスギス問題”に送ったアドバイスとは？

3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃～）。

10月７日（火）放送回のメイン授業（放送）「普通にしんどい」では、部活動の“人間関係”に悩む高校生リスナーと電話をつなぎ、石原が自身の経験を交えながらアドバイスを送りました。

石原：生徒のみんなの普通を受け止めるSaucy LOCKS!のメイン授業、「普通にしんどい」！ 今、ちょっとしんどいなと思っている生徒と話をしていきます！

ここで、リスナーから届いたメッセージを紹介。

＜リスナーからのメッセージ＞

私は野球部のマネージャーをしています。マネージャーは3人いるのですが、最近、私以外のマネージャーの2人がギスギスしていて、板挟みになっています。3人でいるときは仲良しですが、どちらかと1対1になると不満を言われてしまって……。どうしたらみんな仲良くできますか？（16歳）

石原：「みんな仲良く」が良いよな！ すごい気持ちはわかります。それではお話していきましょう！

――ここでリスナーに電話をつなぐ。

石原：もしもし！ よろしくお願いします！ どんなことでギスギスしちゃうんですか？

リスナー：私以外の子が、恋愛事情が結構、盛んで。お互い恋愛の仕方が違うので、“恋バナ”になったときに、ちょっと「ん？」ってなっちゃう。

石原：野球関係ない（笑）！

リスナー：全然関係ないですね、もう。

石原：いや、それも良いね。野球の話じゃ揉めないの？

リスナー：ドリンクを作るんですけど、ドリンクの素を1本入れたら水を4杯入れて……みたいに作るものがあって。それを何本入れるか論争みたいな。残ったら捨ててしまうけど、試合中になくなったら困るので、多く入れておいたほうが良いでしょ？っていう意見と、少なくなったのに気づいてから入れたら良いじゃん？っていう意見で分かれたり。

石原：はいはい！

リスナー：それで、ちょっと「うーん……」みたいな。

石原：これはね、めっちゃわかる！ うちも（バンドメンバーが）3人なんで、こういう揉め事めっちゃわかるわ。こういう体験ってみんなしてんだ〜、こっちが安心するわ。

でも、じゃんけんしたり、提案してくれたりしてんだね。行動できるだけすごいね。うちの（メンバーの）秋澤は提案があまりないので（笑）。じゃんけんしようとか、本当はこっちの方が自分の意見に近いみたいなのもないんだ？

リスナー：本当どうでもよすぎて、ここに力入れんでええやん！ みたいな。

石原：そうだよね、ほんとそうだよね。

リスナー：なら楽しい話しようやって感じなんで、早く終わらせたいって気持ちではあります。

石原：どうしたら良いかは、俺も考えてんだけど……。でもね、どうしたら良いかはわかるもん。俺、正直。

リスナー：なんですか？

石原：どうしたら良いかで言うと、なんて言えば良いんだろう。マネージャーの2人のうち、1人でも仲良くしたいとは思ってんのかな？ ちゃんと。

リスナー：遊びに誘ってくれたりするので、多分、仲良くしたそうな感じはあります。もう1年これからありますし、さすがに気まずい雰囲気ではちょっと……っていうのが、お互いギスギスしながらも、やっぱりあるとは思います。

石原：なるほど、たぶん一緒だ！ ケンカはしたくないと思うから、恋愛話をせんかったらええんちゃう？って。とりあえず恋愛の話だけ。仕事に関してのケンカって、もうしょうがないやん。それって仕事やから。だから恋愛の話だけせんかったら良いんちゃう？ とりあえずは。

リスナー：そうですね、一旦。

石原：で、「恋愛の話もうせんかったら良いんちゃう？」とか、アドバイスみたいな感じでお互いに言い合いって、お互い恋愛の話をなくしていくとか。

リスナー：そうですね。

石原：言い方が良くないとか、喋り方が……とかになってくると、また難しいけど。この話、久々自分にも刺さりましたね。でも、仲間はずれじゃなくて良かったな。誰かが孤独にならなくて。話してくれてありがとね！

リスナー：ありがとうございました！

石原：頑張ってね！ バイバイ！

