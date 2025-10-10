物価高騰で美容室をチェンジ、でも仕上がりに納得がいかない…“失敗しない”伝え方、みんなはどんなオーダーをしてる？ 悩む相談者へのアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜〜金曜 9:00〜11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたさまざまなお悩みを、Blue Oceanリスナーみんなで考えます。10月3日（金）の放送では、「美容室で失敗しないオーダー」などの相談が寄せられました。美容院に対するモヤモヤがあります。５歳の娘がおり、美容院は2～3ヵ月に1度、カットとカラーでいきます。とても特別で、“息抜き”という感覚なのですが、物価高騰により値段が上がってしまったため、いつもの美容院とは一旦離れ、新しいお店を探して2回ほど通ったところでした。電子書籍にドリンク、シャンプー時のマッサージ……スタッフさんもとても優しく、話しやすいのですが、私の伝え方がヘタなこともあり、｢終わりました。いかがでしょうか？｣の時に「……」となってしまうことが続いています。こちら側もイメージ写真を見せず、お互いの話だけで決めた髪色は、なんだかしっくりこず、「染め直したいけど伝え方が曖昧だったしな……」とモヤモヤしてしまいます。せっかくのリフレッシュの時間なのにこんなにモヤモヤしてしまうのは、むなしく感じてしまいます。みなさん、どう美容院と向き合っていらっしゃるかアドバイスを聞いてみたいです！（東京都・30代後半・女性）パーソナリティの住吉は、せっかくのリフレッシュの時間が「むなしく感じてしまいます」という相談者さんの気持ちに深く共感を示します。そして、“新しい自分”になりたいのに、思い通りにならないつらさに理解を示したうえで、元の美容院に戻ることを1つの選択肢として提案。「物価高騰で値段が上がってしまったとしても、本当にスペシャルな体験として『やっぱりこの方を選ぶ！』」と自身を納得させて、「満足していた元の美容院」の価値を見直すことを勧めました。さらに、「美容師さんってセンスの問題だから技術もあるし、だからこそ、自分が思うようなほうに行かない時もあるし、相性もあるんですよね。伝え方だけじゃなくて」と指摘。自身の経験から、美容師さんにも得意なスタイルや感性の違いがあることを解説し、その他のリスナーにアドバイスを呼びかけました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。元・美容師、現・アイリストです。技術者目線から言うと、しっかりカウンセリングして、お客様の理想の形にするのがあまりできていないんだなと思い、自分事のように反省してしまいました。お客様のこうしてほしいがどうしても言葉だけだと100%理解するのが難しいのが現実です。おすすめなのは、その担当の方がSNSに載せているスタイルを見ることです。その写真を見せて、「こういう雰囲気にしたい」「このスタイルの、こういうところが好きになった」と言うと、お客様が好きな系統や求めているものが分かります。また、今までの担当の方に言われたこと（このカラーは入りづらいですね、このスタイルだと広がりやすいなど）を今の担当の方に伝えてあげるのもいいかと思います。（女性・30代）私が通っている美容院では、施術前日に「明日のご来院について」という簡単なメールが届きます。最近のメールには、「なりたいイメージを明確にするために、SNSの画像など、理想のスタイルがあればぜひお持ちください。お好みの雰囲気があると、カウンセリングがスムーズになります。『なりたい』だけでなく『なりたくない』も挙げていただくと、よりイメージが伝わります」と書かれていました。なので、少し面倒かもしれませんが、何か参考になる資料を準備してみてはいかがでしょうか？ 私の通っている美容院では、何か“気づき”があり、こうした案内が加わったのだと思います（60代・女性・主婦）元々気に入って通っていた美容院へ通うべきです！ おそらく長く通っていたということは、その美容師さんはあなた様の頭の形状や、どのような雰囲気が好きなのかなど理解してくれていると思います。しばらく通わなくても大丈夫な髪型をオーダーしてみてください！ 例えば「3ヵ月ぐらい可愛く保てる髪型が良くて……」などと、相談するといいと思います。おそらく美容師さんは対応してくれると思います。私は、実家の近くの美容室にカットしに行っているので、次回いつ頃来店できるかを伝えています。2～4ヵ月ぐらい空き、ショートですが良い感じに保てています！（女性・30代）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM