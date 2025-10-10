謎のお笑いルポライターに接触、「日本一のレースクイーン」に輝いた美女に密着…『ドーピングトーキング』#7

ABEMAのオリジナル番組『ドーピングトーキング』#7が、11日(22:00〜)に配信される。

囲碁将棋・文田が謎のお笑いルポライターtakahiroに接触

今回のトークテーマは「父へ想いを伝えられるか? 青森イタコ(九条ジョー)」、「ニッポンの和彫り(原田泰雅/ビスケットブラザーズ)」、「芸人界で話題! お笑いルポライターtakahiro(文田大介/囲碁将棋)」、「レースクイーンの今(吉田結衣/カーネーション)」。

囲碁将棋・文田は、賞レースの予選になるとほぼ全ての芸人がチェックしてしまうという、謎のお笑いルポライターtakahiroに接触。その的確すぎる採点と驚異的な的中率で知られる一方、8年前、囲碁将棋だけは「何そのキモいネタ」とSNSで酷評された過去があり、なぜ自分たちだけが酷評されたのか、その真相を確かめるべく、本人との直接対決に臨む。謎に包まれた評論家の正体、そして8年越しの問いの答えとは。

また、カーネーション吉田は、「レースクイーン」の実態を探るべく、「日本一のレースクイーン」に輝いた美女に鈴鹿サーキットにて密着。華やかな世界の裏側で彼女が見たものとは。そのほか、借金が原因で父と疎遠になったまま死別してしまった九条ジョーは、和解できぬまま別れた後悔を胸に、もう一度父に会うため青森のイタコを訪ねる。果たして、亡き父との再会は叶うのか、衝撃の一部始終を語る。

