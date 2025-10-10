大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10日、フィラデルフィア・フィリーズに2-1で勝利した。7回にお互いに1点を取り合うと、そのまま延長へ突入するという死闘だったが、球審がドジャース側が得点を挙げた7回裏の判定について謝罪したという。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

ドジャースは0-1と1点ビハインドの7回裏、1死走者無しの場面でアレックス・コール外野手が四球を選んだことを皮切りに2死満塁のチャンスを作る。ここで打席に立ったムーキー・ベッツ内野手が四球を選び、押し出しで同点に追いついている。

同メディアは「7回1死、クリストファー・サンチェス投手がコールに投げた5球目はストライクと思われた。しかし、球審はこれをボールと判定。コールは次の6球目で四球となった。フィラデルフィアインクワイアラーのロフラン・マーチ記者は自身のXに、『サンチェスはコールへの5球目が見逃されたことについて、球審から謝罪を受けたと話している。三振になるはずだったのに四球となり、同点へとつながった』と綴っている」と言及。

続けて、「ドジャースの7回裏の1点は、フィリーズが11回表に自軍の走者を生還させることができていた場合、あるいはドジャースがそれまでに2点以上を挙げていた場合はほとんど意味をなさなかっただろう。結局のところ、球審の判定ミスは大きな影を落とした」と記している。

