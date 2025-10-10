◆キリンチャレンジカップ2025

会場：パナソニックスタジアム吹田（大阪府）／10月10日（金）19時20分キックオフ

キリンチャレンジカップ2025のパラグアイ代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。

FIFAワールドカップ26アジア最終予選・グループCを首位で終えた日本代表。8大会連続8回目の出場となる本大会では優勝という壮大な目標を掲げており、開幕まで1年を切った中、戦術の浸透や新戦力の発掘を図っている。先月のアメリカ遠征では本大会ホスト国との2連戦を無得点での1分1敗という不本意な成績で終え、攻撃面での課題が浮き彫りとなった。今月はパラグアイ代表、ブラジル代表という南米の強豪と激突する。

遠藤航（リヴァプール／イングランド）や三笘薫（ブライトン／イングランド）ら複数の負傷者を抱える中、森保一監督はパラグアイとの一戦に向けて伊東純也（ヘンク／ベルギー）や田中碧（リーズ／イングランド）、堂安律（フランクフルト／ドイツ）らを先発起用。システムは3－4－2－1が予想され、最前列の小川航基（NEC／オランダ）のほか、キャプテンマークを巻く南野拓実（モナコ／フランス）や中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）など前線に豪華な面々が並んだ。

試合はこのあと19時20分キックオフ予定。試合の模様は日本テレビ系列にて全国生中継されるほか、TVerでのライブ配信も行われる。

日本代表のスターティングメンバー、および控えメンバーは以下の通り。

◆◼︎スターティングメンバー

▼GK

1 鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）

▼DF

4 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

22 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

▼MF

14 伊東純也（ヘンク／ベルギー）

17 田中碧（リーズ／イングランド）

21 佐野海舟（マインツ／ドイツ）

10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）

8 南野拓実（モナコ／フランス）

13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

▼FW

19 小川航基（NEC／オランダ）

◆◻︎控えメンバー

▽GK

23 早川友基（鹿島アントラーズ）

12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）

▽DF

5 長友佑都（FC東京）

3 谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）

16 安藤智哉（アビスパ福岡）

2 橋岡大樹（スラヴィア・プラハ／チェコ）

▽MF／FW

15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

7 相馬勇紀（FC町田ゼルビア）

11 前田大然（セルティック／スコットランド）

18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

9 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）

20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

24 斉藤光毅（クイーンズ・パーク・レンジャーズ／イングランド）

26 望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）

6 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）