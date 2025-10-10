マンチェスター・シティに所属するポルトガル代表MFベルナルド・シウバが来夏にセリエAへ移籍する可能性があるようだ。9日、イタリアメディア『カルチョメルカート』が伝えている。

現在31歳のB・シウバは母国の名門ベンフィカでプロデビューを飾り、モナコを経て2017年夏にマンチェスター・シティへ完全移籍で加入した。ジョゼップ・グアルディオラ監督の下ですぐさま主力に定着すると、ここまで公式戦通算416試合出場72ゴール74アシストという成績を残し、クラブ史上初のチャンピオンズリーグ（CL）制覇を含む数々のタイトル獲得に貢献。今シーズンからはキャプテンを務めている。

マンチェスター・シティの“レジェンド”の一人とも言うべき存在であるB・シウバだが、現行契約は2026年6月30日で満了。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、現時点で契約延長に向けた交渉は進んでおらず、来夏の退団が現実味を帯びているという。

そんな中、セリエAを代表する名門ミランとユヴェントスがB・シウバに関心を寄せている模様。すでに両クラブは来夏の獲得の可能性を探るべく、選手陣営と初期の交渉を開始したと報じられている。一方、古巣であるベンフィカも動向を注視しているほか、サウジ・プロフェッショナルリーグからのオファーも予想されており、最終的な決断はB・シウバ本人に委ねられるようだ。

今夏にはベルギー代表MFケヴィン・デ・ブライネが契約満了でマンチェスター・シティを退団し、アントニオ・コンテ監督率いるナポリへ新天地を求めた。B・シウバもフリートランスファーでセリエAへ移籍することになるのだろうか。今後の動向に注目が集まる。