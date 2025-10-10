Aile The Shota、新曲｢月見想 （Prod. 蔦谷好位置）｣リリース決定

春夏秋冬の季節ごとに新曲のリリースを行うことを示唆したAile The Shotaが贈るラブソング第3弾｢月見想 （Prod. 蔦谷好位置）｣が10月24日（金）にリリースされることが決定した。

SKY-HIが主宰する｢BMSG｣から、2022年1月に｢AURORA TOKIO｣のリリースでデビューし着実にキャリアを積み重ね、｢ARABAKI ROCK FEST.24｣、｢VIVA LA ROCK 2024｣、「Lucky Fes 2024」などの野外音楽フェスにも多数出演し、シティ・ポップ、ダンスミュージックをベースに注目を集めているシンガーソングライター・Aile The Shota。

本楽曲は、YUKI、ゆず、エレファントカシマシ、米津玄師、Official髭男dism、SEKAI NO OWARI、JUJU、back number、[ALEXANDROS]など多くのアーティストへ楽曲提供やプロデュース、アレンジを行うプロデューサー・蔦谷好位置とともに制作。「あなたに愛されるためなら、自分を失うことさえもいとわない」という想いを描いた一曲で、月が太陽に照らされてはじめて形を成していること、月見草が人知れず一晩で枯れていくことに心情を重ねた、秋の夜長に寄り添う珠玉のバラードになっている。

また、今作のアートワークを手掛けるのは、3月にリリースした｢SAKURA｣、6月にリリースされた「向日葵花火」に続き、数多くのトップアーティストのMV、アートワークを手掛ける東京を拠点とするクリエイティブエージェンシー/ ビジュアルプロダクション"maxilla"。儚い一輪の月見草を描いたアートワークとなっている。

＜リリース情報＞

Aile The Shota

Digital Single「月見想 （Prod. 蔦谷好位置）｣

10月24日（金）リリース

https://orcd.co/ats_tsukimisou

HP：https://ailetheshota.tokyo/