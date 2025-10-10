大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10日、フィラデルフィア・フィリーズに2-1で勝利しディビジョンシリーズ突破を決めた。選手たちの頑張りはもちろん、本拠地に詰めかけたファンの存在も大きかったのかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

ドジャースは敵地で2連勝を収め本拠地のドジャースタジアムに帰ってきたが、同9日の試合（2-8で敗戦）は53689人、10日は50563人の観客が球場に詰めかけ声援を送っている。

同メディアによると、マックス・マンシー内野手はドジャースタジアムについて「この球場には独特のオーラがある。照明がいつもより明るく見えるし、音楽もいつもより大きく聞こえる。もしかしたら、実際に少し音量が上がっているかもしれない。音響が有利だなんて言うと馬鹿げているように聞こえるかもしれないけど、本当に有利なんだ。センターフィールドのスピーカーが鳴り響き、観客が熱狂し、足元が揺れるのを感じる時、それは本当に大きなアドバンテージになる」と言及。

その上で、「ドジャースタジアムほど歓声が沸き起こる場所は他にないだろう。特にポストシーズンはね。5万6000人、5万7000人の観客が一斉に歓声を上げる、まさに熱狂の瞬間だ。それは僕たちがここでずっと享受してきた強みであり、選手たちもそれを喜んでいる」と、チームにとっては大きな後押しになっていると強調したという。

