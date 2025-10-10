大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10日、タナー・スコット投手がディビジョンシリーズ（DS）のロースターから外れた。下半身にできた腫瘍の除去手術を受けたためというが、幸いにも症状はそこまで重いわけではないようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

スコットは「デーブ・ロバーツ監督によると、スコットは水曜日の夜に下半身の腫瘍の切開手術を受けた。チームが勝ち進んだ場合、彼はナショナルリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）のロースター入りができなくなる」としつつ、「私の理解では膿瘍（切開）で、下半身のちょっとした手術のようなものだったと思う。手術は昨夜行われたが、彼は順調に回復している」というロバーツ監督のコメントを紹介。

また、同監督は「その可能性を閉ざすつもりはない。ワールドシリーズ（WS）に出場できれば、幸運にも出場権を得て、その道筋を勝ち取ることができれば、彼は出場可能になるだろうと思っている」と、順調ならワールドシリーズでは復帰できる見通しを示したという。

ドジャースは10日の試合に勝利しDS突破を決めたが、少なくとも次のNLCSまではスコット不在で戦うことになりそうだ。

