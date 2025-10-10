トミーテックは2026年4月、「こどもの国×TLV ダットサン ベビイ 6号車(白) フィギュア付」「こどもの国×TLV ダットサン ベビイ レストア車(赤) フィギュア付」を発売。10月9日より予約受付を開始している。

同商品は、トミーテックのダイキャスト製ミニカー「トミカリミテッド ヴィンテージ」と、開園60周年を迎えた児童厚生施設「こどもの国」(神奈川県横浜市)によるコラボレーション商品。

「こどもの国」は1965年の開園当初、アトラクションのひとつとして、こどもが運転できる本物の自動車「こども自動車」を導入。こどもの交通訓練として、指導を受けて「こども自動車の会会員証」を交付されると全長1.6キロのコースを専用の自動車で走ることができるというもので、その自動車として、日産自動車から100台寄贈されたのが「ダットサン ベビイ」。

「ダットサン べビイ」を1/64スケールで初の立体化 ※右下の画像は、別売りのトミカリミテッド ヴィンテージとの比較

そんな「ダットサン ベビイ」をこのほど、「トミカリミテッド ヴィンテージ」で1/64スケールで立体化。全長約46mmのサイズながら、ダイキャスト製のボディとシャーシ、軟質素材のタイヤ、静電塗装による美麗なカラーリング、タンポ印刷によるマーキング、内装など、従来通りの「トミカリミテッド ヴィンテージ」シリーズのクオリティで精密に再現されている。

「こどもの国×TLV ダットサン ベビイ 6号車(白) フィギュア付」

3色(赤・白・水色)が製作された実車のうち、今回は白と赤の2色を展開。白の6号車「こどもの国×TLV ダットサン ベビイ 6号車(白) フィギュア付」はホイールキャップを付けた新車当時の姿をイメージ。開園当初を彷彿させる服装の運転するこどもや写真を撮る大人のフィギュアが付属する。

「こどもの国×TLV ダットサン ベビイ レストア車(赤) フィギュア付」

赤の100号車「こどもの国×TLV ダットサン ベビイ レストア車(赤) フィギュア付」は、は2014年にレストアされた後の仕様を再現しており、三角帽を被ったこどものフィギュアが付属する。なお、ダットサン ベビイの屋根は別パーツとなっており、フィギュアが乗車しやすくなっている。

いずれも価格は7,480円。発売日は2026年4月の予定となっており、10月9日より予約受付がスタートしている。

なお、10月18日〜19日に東京ビッグサイト(東京都江東区有明)にて開催される「第63回全日本模型ホビーショー」のトミーテックブースに、本商品の試作と日産自動車所有の「ダットサン べビイ 100号車」の実車が展示されるという。

