主砲が覚醒の一発！カブス・ハップが先制3ランホームランで試合の主導権を…

メジャーリーグ 最新情報

シカゴ・カブスのイアン・ハップ選手は9日（日本時間10日）、本拠地リグレー・フィールドで行われたミルウォーキー・ブリュワーズ戦に「5番・左翼」で先発出場。3ランホームランを放ち、幸先よく先制した。



初回、ブリュワーズのエースで先発のフレディ・ペラルタ投手から、2番打者ニコ・ホーナー選手が左前打、3番打者カイル・タッカー選手が四球で出塁したが、4番打者鈴木誠也選手は空振り三振に倒れた。



一度は先制のチャンスが途切れたかに見えたが、5番打者ハップ選手がペラルタ投手の3球目の直球を完璧に捉え、右翼席へ叩き込んだ。



試合前、ハップ選手は21打数2安打、打率.095、1本塁打、1打点と低調な成績が続いていたが、この一発でナショナルリーグ地区シリーズ敗退の危機にあったチームを救った。



試合は7回終了時点で、9番打者マット・ショウ選手の中前適時打、3番打者カイル・タッカー選手の本塁打などもあり、カブスが5対0とリードしている。





















【動画】お目覚めの一発！ハップ、チームを勢いづける先制3ランホームランがこれだ！

MLBの公式Xより











IAN HAPP STARTS THE GAME WITH A BANG 💥



CUBS LEAD 3-0!

— MLB (@MLB)【了】