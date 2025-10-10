イングランド代表の守護神が偉大な記録を打ち立てた。

現地時間9日に“サッカーの聖地”『ウェンブリー・スタジアム』でウェールズ代表と対戦したイングランド代表。開始早々の3分にデクラン・ライスのCKからマルク・グエイの折り返しをモーガン・ロジャーズが押し込み、8分後にオリー・ワトキンスが追加点。20分にはブカヨ・サカがカットインから豪快なミドルシュートを叩き込むと、その後は両チームともネットを揺らせず、3－0で試合終了となった。

主将であり得点源であるFWハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）を欠いたイングランド代表だが、序盤に立て続けにネットを揺らし、4日後に控えるラトビア代表とのFIFAワールドカップ26欧州予選・グループK第8節に弾みをつけた。データサイト『Opta』によると、イングランド代表が試合開始から20分以内で3ゴールを決めたのは、1987年11月に行われたユーゴスラビア戦以来38年ぶりの出来事だという。

守護神のジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）はこの日の完封勝利によって、国際Aマッチで8試合連続のクリーンシート（無失点試合）を達成。『Opta』によると、これはイングランド代表史上初の快挙となっているようだ。2017年11月にガレス・サウスゲート前監督の下で代表デビューを飾ったピックフォードはここまで国際Aマッチ通算79試合に出場し、過去2度のFIFAワールドカップで正GKとして活躍している。

なお、イングランド代表はこれで3連勝となり、トーマス・トゥヘル監督就任後の戦績を6勝1敗としている。FIFAワールドカップ26欧州予選・グループKでもここまで5戦全勝で首位を快走中だ。

【ハイライト動画】イングランド代表が開始20分間で3得点！