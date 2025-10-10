ドジャース、2年連続ナ・リーグ優勝決定シリーズ進出！佐々木朗希が圧巻投…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたフィラデルフィア・フィリーズ戦に2対1で勝利し、2年連続でナショナルリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。



試合は6回まで、ドジャース先発のタイラー・グラスノー投手とフィリーズ先発のクリストフェル・サンチェス投手の投げ合いでゼロ行進が続いた。







しかし7回、試合が動く。ドジャース2番手のエメ・シーハン投手は1死二塁の場面で、8番打者ニック・カステラノス選手に左翼線への適時二塁打を許し、先制点を奪われた。



先制されたドジャースはすかさず反撃。サンチェス投手を攻め、2番手のジョアン・デュラン投手から2死満塁の場面で2番打者ムーキー・ベッツ選手が押し出し四球を選び、同点に追いついた。



その後の8回、9回、延長10回は両チームのリリーフ陣が粘り、再びゼロ行進が続いた。その中でドジャース3番手の佐々木朗希投手は、3回を打者9人で抑える完璧な投球を披露し、チームに勢いをもたらした。



ドジャースは延長11回に2死満塁の好機を作り、9番打者アンディ・パヘス選手が放った投ゴロを相手投手がはじき、本塁への悪送球の間に2対1でサヨナラ勝ち。



ナショナルリーグ優勝決定シリーズ進出を決めたドジャースは、13日（日本時間14日）からミルウォーキー・ブリュワーズまたはシカゴ・カブスの勝者と対戦する。











