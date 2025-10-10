大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースがポストシーズンの勝利を積み重ねる中、チームにとって大きな決断が下された。デーブ・ロバーツ監督は、佐々木朗希投手を今後の守護神に正式に決定したようだ。米メディア『スポーティング・ニュース』のマット・サリバン記者が言及した。

ポストシーズンで佐々木は、シンシナティ・レッズ戦とフィラデルフィア・フィリーズ戦の合計3試合にリリーフ登板。特にフィリーズとの第1戦では、9回に登板してピンチを切り抜け、堂々の初セーブを記録した。

レギュラーシーズンも含めた救援投手としての5試合の登板は驚異的で、今後の佐々木の起用について疑問の余地はほとんどない。タナー・スコット投手とブレイク・トレイネン投手がブルペンで苦戦し、他のブルペン陣の実力が未知数だったため、ドジャースには誰かが立ち上がる必要があった。

評価を高めている佐々木についてサリバン氏は「彼はポストシーズンの残りの期間、ドジャースの守護神として起用される。来季には先発ローテーションに戻る可能性もあるが、現時点でドジャースは2年連続ワールドシリーズ制覇を目指す戦力として、圧倒的な存在感を放つ投手を獲得した」と言及した。

