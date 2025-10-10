強力フィリーズ打線をシャットアウト！ドジャース・佐々木朗希が3イニング…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は9日（日本時間10日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたフィラデルフィア・フィリーズ戦で3番手として登板。3回を9人で抑える完璧な投球を見せた。



1対1の同点で迎えた8回に登板し、フィリーズの2番打者カイル・シュワーバー選手を右飛、3番打者ブライス・ハーパー選手を三飛、4番打者アレク・ボーム選手を二ゴロに打ち取った。







9回は、5番打者ブランドン・マーシュ選手を二ゴロ、6番打者ジェイコブ・テイラー・リアルミュート選手を空振り三振、7番打者マックス・ケプラー選手を三飛に抑えた。



延長10回は、8番打者ニック・カステラノス選手を三ゴロ、9番打者ブライソン・ストット選手を空振り三振、1番打者トレー・ターナー選手を右直に打ち取り、3回連続の三者凡退で好投を続けた。



強打者揃いのフィリーズ打線を自慢の直球でねじ伏せた佐々木投手は、延長11回から4番手のアレックス・ベシア投手へとマウンドを託した。



試合は、9番打者アンディ・パヘス選手の投ゴロを相手投手がはじき、本塁への悪送球の間にドジャースが2対1でサヨナラ勝ち。



これで2年連続のナショナルリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。











【動画】3イニング連続三者凡退！佐々木朗希、魂の投球がこれだ！

MLBの公式Xより











Make it 9 up and 9 down for Roki Sasaki 😤



(MLB x GEICO)

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】