大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは9日（日本時間10日）、フィラデルフィア・フィリーズ戦で2-1とサヨナラ勝利を収め、ナ・リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。この試合は、フィリーズの失策という驚愕の幕切れとなった。米メディア『FOXスポーツ』でアナリストを務めるベン・バーランダー記者が綴っている。

ドジャースはこの日、7回表にエメ・シーハン投手がニック・カステラノス外野手に適時打を許し、1点を失った。しかし、直後の7回裏、二死走者満塁の場面でムーキー・ベッツ内野手が押し出しの四球を選び、同点に追いついた。

その後は佐々木朗希投手の3イニング無失点の好投などもあり、延長線に突入。11回裏のドジャースの攻撃で、トミー・エドマン内野手とマックス・マンシー内野手の安打、キケ・ヘルナンデス内野手の四球で満塁の好機を作ると、アンディ・パヘス外野手のゴロをオライオン・カーカリング投手が送球ミスをし、ドジャースがサヨナラ勝利を収めた。

この試合の幕切れについてバーランダー氏は「なんてことだ！ドジャースがフィリーズの悲惨なプレーのおかげでNLCS進出だ！」と綴っている。

