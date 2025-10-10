高校時代から投打に活躍していた武田陸玖は、プロでも二刀流を続けていたが、プロ2年目の今年9月に、投手に専念するという決断を下した。「気持ち的にも苦しいなと思いました」とその日々を振り返る武田は、野手での経験を糧にチームを勝たせられる投手になると固く決意する。（取材・文：石塚隆）【取材日：10月2日】

プロフィール：武田陸玖（たけだ・りく）

身長／体重：173cm／78kg

出身：山形県

山形中央高校では高校通算31本塁打を記録し、投手としても活躍。2023年のWBSC U-18ベースボールワールドカップ優勝に投打で貢献した。同年にドラフト3位で横浜DeNAベイスターズに指名され入団。二刀流で研鑽を積んでいたが、今季途中から投手に専念し、最終戦でプロ初登板、初勝利を記録した。

もし怪我がなければ二刀流を続けていた？

二刀流を封印し、投手一本に専念する決断をしたプロ2年目の武田陸玖は、揺れ動いた心情を赤裸々に語る。

「すごく難しい挑戦だと実感しました。例えばピッチャーだったら登板に合わせた調整ができるのですが、野手もやるとなれば、ピッチャー軸の練習だけではダメですし、どちらもやれる体力やメンタルの必要性を強く感じました。学生時代のようにただマウンドに立てばいい、打席に立てばいいわけではなく、プロとして結果をきちんと残さなければいけないので、そこはすごく難しいなって」

レベル高き舞台における一筋縄ではいかない難行。もし怪我がなければ続けたかったのだろうか？ そう問うと武田はしばらく考え次のように答えた。

「そうですね。怪我がなければ今も継続していたと思います。ただやっぱり怪我をして投げられない時期ができてしまうのは、気持ち的にも苦しいなと思いました」

ではなぜ野手ではなく投手を選んだのか。今季はイースタン・リーグで14試合に登板し、防御率3.75、打者として53試合に出場し、打率.194をマークしている。ちなみに入団の際し、球団が高く評価していたのは高校通算31本塁打を記録した打力の方だった。

なぜ投手を選んだのか？恩師からのアドバイスは…

「やはり（投手の方が）怪我をしにくいというのがありましたし、自分としてはピッチャーの方がチームの役に立てるというか、力になれると思ったんです。それに高校時代からずっとピッチャーをやりたいとは思っていたので」

自分のコンディションや心の置きどころを考え「投手で生きたい」と、武田は決断した。この大事な選択にあたり、誰かに相談したのかと尋ねると、武田は出身校である山形中央高校の庄司秀幸監督の名を挙げた。庄司監督は武田を小学生2年生のときから知る恩師である。

「庄司監督は、大谷翔平選手は別格だからみたいな話をされていました。でもどちらかに絞るのであれば、小さいときから僕を見てくれていた感じからするとピッチャー向きの性格をしている、とアドバイスをもらいました」

確かにあのデビュー戦での堂々とした立ち振る舞いを見ると投手に向いているような気がする。そう伝えると「どうですかね？」と、武田は言って微笑んだ。

打者にはもう未練はないというが、野手として学んだことの財産はなんだろうか。

「石井琢朗（野手）コーチとがっつり練習していくなかでつかんだ感覚っていうのか、ピッチングで生きるなと思うことがたくさんありました。例えばバッターが打席に立ったときの心理や、どんなボールを待っているのか打者目線で考えられるようになったのはよかったです。短い期間でしたけど、それを知れたのは大きかったと思います」

余談だが、石井コーチは高卒投手としてルーキーイヤーに初先発初勝利を挙げ、後に野手に転向し大成をしているハイブリッドな選手だった。

「あとはやっぱり野手の練習はきついので体力がつきましたね」

明るい声で武田は言った。桑原義行ファーム監督も野手の経験はプラスになるはずだと次のように語る。

武田陸玖には忘れられない光景がある

[caption id="attachment_234077" align="alignnone" width="530"] 横浜DeNAベイスターズの武田陸玖（写真：編集部）[/caption]

「対打者への心理的な部分での学びはもちろん、身体がでかくなり、強くなりました。他のピッチャーよりも練習をやれる体力、ポテンシャルがついたと思います。また守備力もアップしていて、ボールを捕るセンス、スローイングもすごくいいんですよ」

専念をしてまだわずかな期間であるが、武田は今後、どのような投手になりたいと考えているのか。

「先発としてチームを勝たせられるピッチャーになりたいです。デビュー戦では勝たせていただいた感じですが、やっぱり自分で長いイニングを投げて、試合を作って、勝ちに導くことが大事だと思っています。自分が投げるときは、野手の方々が安心できるようなピッチャーになるのが理想ですね」

そのためにはまだまだ課題は山積みだと武田は苦笑する。入来祐作ファーム投手コーチから次のようなことをよく言われるという。

「入来コーチは、キャッチャーは自分のために考えてサインを出して構えてくれる。だからピッチャーはそこに投げなければいけない、とよくおっしゃいます。だから自分の思ったところに投げられるようなコントロールを身に付ける練習をたくさんしなければいけないと思っています」

一軍デビューを果たし、横浜スタジアムというホームで、戦う喜びを享受した。そして応援してくれるファンの本気の熱量に触れ、武田はプロの選手として成長したと実感している。

「改めて応援していただけることが本当にうれしいと思ったし、それに報いるためにも結果を出さなければいけない。ファンの方々のためにも全力でやること、これが自分たちの仕事なので、一人でも多く応援してもらえるように頑張って、チームの力になれたらと思います」

晴れやかな表情で武田は言った。忘れられない光景がある。それは初登板したレギュラーシーズン最終戦の試合後のセレモニーだ。グラウンドに整列し眩しいスポットライトを浴び、暗闇のなか青く幻想的に光り輝くスタンドを見上げた。一軍にいなければ当事者として味わえない圧倒的な光景。隣には後輩のルーキー田内真翔がいた。

「田内（真翔）が僕に言うんです」「僕も同じ気持ちでした」

「田内が僕に言うんです。『ずっとここにいたいです。ここでやりたいです』って。僕も同じ気持ちでした」

さて、武田は現在『みやざきフェニックスリーグ』に派遣され、マウンドで汗を流している。果たして来季へ向け、どのようなピッチングをしたいと考えているか。

「先発で回ると思うので、やはり長いイニングを投げ切る上で、投球に対する考え方や体力の使い方などいろいろ試しながら投げたいと思っています。自分の現在地は今どこなのか、それを知ってオフに入るのと入らないのでは全然違うと思うので、これまでの課題に挑戦すると同時に、新しい課題をたくさん出したいと思います」

新しい課題をたくさん出したい――。20歳の武田の言葉からは、向上心しか感じられなかった。

「一軍の舞台を経験して、わずか1イニングでしたけど、あの場で先発として5回以上投げるというのは、本当に大変なことだと感じましたし、さらに体力、技術、メンタルが必要だと思いました。すべてが足りないと思っているので、すべてを改善していきたいと思います」

消化試合とはいえ、最終戦のあの場で起用されたことを鑑みても、球団からの期待が大きいことが窺える。改めて己の進むべき道をロックオンした新進気鋭のサウスポーは、果たして来季、羽ばたくことができるのか注目したい。

（取材・文：石塚隆）

【関連記事】

【了】