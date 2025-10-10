10月6日、大阪大学の坂口志文特任教授が、免疫反応を抑える「制御性T細胞」を発見したことで2025年のノーベル生理学・医学賞を受賞した。その受賞を祝い、『はたらく細胞』公式Xアカウント(@hataraku_saibou)が漫画『はたらく細胞』著者・清水茜のイラストを投稿した。

先生より、坂口志文先生のノーベル生理学・医学賞受賞のお祝いイラストをいただきました。坂口先生、本当におめでとうございます!

『はたらく細胞』公式(@hataraku_saibou)より引用

人の体内細胞を擬人化した漫画『はたらく細胞』には、今回発見された「制御性T細胞」も登場。今回のイラストでは、祝福の言葉とともに、「制御性T細胞」が「キラーT細胞」にアームロックをかけている様子が描かれている。

このポストには「ニュースで制御T細胞って聞いてあれこの人? になったのは自分だけじゃいはずと信じたい(笑)」「まさかノーベル賞の受賞内容で「おー、あのスーツのお姉さんの事か」って理解できる日が来るとは。マンガ偉大すぎる」と反応が続々。

また、「制御性T細胞って今回私は初めて知りましたが、娘はニュース見て『はたらく細胞に出てた!』と言っていました。楽しく大切な知識を子どもたちに普及していただきありがとうございます!」「大人から子供までみんなが『ああ〜アレね』となったと思います 描いて頂きありがとうございます♪」と、大人だけでなく子どもも楽しんでいる様子のコメントも寄せられています。