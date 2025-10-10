ニューカッスルに所属するイングランド代表DFダン・バーンが、左手を骨折していたことを明らかにした。地元メディア『クロニクル・ライブ』がコメントを伝えている。

バーンは、5日に行われたプレミアリーグ第7節のノッティンガム・フォレスト戦にフル出場。ブルーノ・ギマランイスの先制点となるゴールをアシストする活躍を見せ、チームの勝利に貢献していた。

イングランド代表のメンバーに招集され、9日に行われたウェールズ代表との国際親善試合ではベンチ入りしていたが、バーンは『クロニクル・ライブ』のインタビューで「実は手を骨折したんだ。どうやって骨折したのか僕にもわからない。誰かを掴もうとしたとき、何かが割れたような感じがしたんだよ」と、ノッティンガム・フォレストとの試合中に左手を骨折していたことを明らかにした。

それでも、バーンは「専門医に診てもらって、プレーできると言ってもらえた。（FIFAワールドカップ26欧州予選の）ラトビア代表戦の準備はできているし、ニューカッスルでの試合に出場する準備もできている。今夜の試合（ウェールズ戦）でもプレーできていたはずだ」と今後の試合への意欲を語った。

そして、「手の骨折なんかで欠場するつもりはないよ！ こんなの大したことじゃない。今までもっとひどいケガをしたこともある」と、プレーに支障はないことを強調した。

イングランドは、14日に行われるFIFAワールドカップ26欧州予選・グループKの第8節でラトビアとの試合に臨む。

【ハイライト動画】サカの豪快弾も! vsウェールズ代表