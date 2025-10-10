お弁当チェーン「ほっかほっか亭」が、同社公式Xで情報提供を求めています。「ほっかほっか亭の書体を制作した人を探しています。」というが添えられたこのポストは、2026年6月にほっかほっか亭が創業50年を迎えることをきっかけに投稿されたものだそう。

「ほっかほっか亭の書体を制作した人を探しています。」というが添えられたこのポストは、2026年6月にほっかほっか亭が創業50年を迎えることをきっかけに投稿されたものだそう。

1976年に埼玉県草加市に第1号店を創業した同社のロゴは、当時、アルバイト学生が書いたオリジナルのフォントだという。しかし50年以上も前のことで、手掛かりはここまで……。

このフォントの制作者XのDMやほっかほっか亭の問い合わせフォームから情報提供を求めている。

この投稿には、記事執筆時点(9月9日)で16万いいね、7.4万リツイート。リプライにも多数の情報が寄せられている。果たして制作者は見つかるのか、続報に期待したい。