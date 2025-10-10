お弁当チェーン「ほっかほっか亭」が、同社公式Xで情報提供を求めています。「ほっかほっか亭の書体を制作した人を探しています。」というが添えられたこのポストは、2026年6月にほっかほっか亭が創業50年を迎えることをきっかけに投稿されたものだそう。
1976年に埼玉県草加市に第1号店を創業した同社のロゴは、当時、アルバイト学生が書いたオリジナルのフォントだという。しかし50年以上も前のことで、手掛かりはここまで……。
このフォントの制作者XのDMやほっかほっか亭の問い合わせフォームから情報提供を求めている。
この投稿には、記事執筆時点(9月9日)で16万いいね、7.4万リツイート。リプライにも多数の情報が寄せられている。果たして制作者は見つかるのか、続報に期待したい。
【情報提供望む】— ほっかほっか亭【公式】 (@HokkahokkaP) October 8, 2025
ほっかほっか亭の書体をデザイン・制作した人を探しています。
2026年6月にほっかほっか亭は、埼玉県草加市に第1号店を創業して以来50年を迎えます。
その中で、この独特なほっかほっか亭の書体を50数年前にデザイン化した方を探しています。… pic.twitter.com/dmkU2Cmhd3