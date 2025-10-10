「今後も米国に残る意向」菅野智之、36歳の来季もメジャーで？　米紙が予…

菅野智之 最新情報

ボルティモア・オリオールズに所属する35歳の菅野智之投手は、11日に36歳の誕生日を迎える予定だ。今オフにはフリーエージェント（FA）になる見込みで、来季の去就が注目されている。来年もメジャーリーグでプレーする可能性は高いと、米メディア『マスンスポーツ』が報じた。

菅野は昨オフ、読売ジャイアンツからオリオールズへ移った。メジャーリーグ初挑戦のルーキーシーズンでありながら、30試合に先発し10勝10敗、防御率4.64、奪三振106をマーク。好不調の波はあるものの、ア・リーグ東地区の最下位に沈むチームの中で一際目立つ活躍を見せている。

とはいえ、オリオールズは来季へ向けて投手陣を含む全体の強化を行うだろう。同メディアは菅野について「懸念されていた耐久面に関しては、予想以上の安定感を見せ、チーム最多の30試合に先発登板。異なる日程や環境にも適応しながらシーズンを乗り切った」と評価。その一方で「もちろん菅野本人は今後も米国に残る意向だ。その意思が揺らいだことは一度もない。36歳の誕生日を迎える10月11日以降も、1年契約で再びメジャーでプレーする可能性が高いとみられている。ただし、オリオールズのフロントは、先発ローテーションの上位（1～3番手）を担える投手の補強を狙っており、菅野はそのタイプではない」と伝え、別の球団へ移籍することを示唆している。

【関連記事】

【了】