9月30日に双子男児を出産したタレントの中川翔子が10日、自身のインスタグラムを更新し、近況を報告するとともに、絵日記を描く理由などをつづった。

中川翔子

6日に退院した中川。この日は、我が子との写真や絵日記などをアップし、「双子弟くんの、臍の緒がとれましたー！生後10日かー！もう病院にいた頃がなつかしい すでに2人とも顔が毎日変わっていくし ミルクもぐいぐい飲んで体重も増えて 嬉しいなぁ まだ不思議なままだけど毎日かわいくてしかたないです」と近況を報告した。

「そして実は産後ケアにいて、数日前からやっと、久しぶりに続けて眠れてます！！不安やら心配やらホルモンでずーっと妊娠後期から睡眠不足だったから 安心してお任せできて眠れるって素晴らしい 産後ケア！搾乳したり 授乳したり 双子とゆっくり傷を癒しています」と伝えた。

また、「更新しないでとか絵やめたほうがとか色々意見ありますが 心配してくれてるんだと思いますありがとうね いまちゃんと眠れる時間とれてるし 搾乳中にサクッとメモついでくらいの速度でコツコツササっと描いてるだけだから わたしに負担ない範囲で やれてるから心配しないでください」と投稿に対する意見にコメント。

「元々下書きとかもしないから多分速いの 絵日記はわたし自身のストレス発散と双子へのいつかのプレゼントのきもちだから大丈夫です ストレスためちゃうほうがメンタルにくる！ まわりに頼りながら 双子の成長をたくさん見つめながらがんばるので大丈夫です！」と絵日記への思いを明かし、「てことで合間にやれる範囲内で絵日記します メモいっぱいしてるけどアウトプットしないと忘れちゃうことだらけ」とつづった。

中川は、2023年4月に一般男性との結婚を発表。今年5月に妊娠を発表し、8月には子供が双子の男児であることを明かした。そして、9月30日に元気な双子を出産したことを報告した。