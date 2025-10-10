中日は10日、チアドラゴンズ2026のオーディションを実施すると発表した。
「チアドラゴンズ」はバンテリンドーム ナゴヤ公式戦および地方ホーム試合などに出演し、パフォーマンスでチームを全力で応援する。また、ファンサービスやステージパフォーマンスなどで球場イベントを盛り上げるほか、メディア・ SNS・各種イベントへの出演、さらには学校訪問など地域交流活動など様々な場所で活躍する。
▼ 応募資格
• 2026 年4月2日時点で、満18歳以上の女性
（2026年3月高校卒業見込みの方は可。未成年者の方は保護者の同意が必要です）
• 2026年度にバンテリンドーム ナゴヤで行われる公式戦全試合に参加できること
（ただし、全メンバーが全試合に出場できるとは限りません）
• 合格後の 2026 年 1 月～2026 年 3月の練習およびリハーサル・研修（約 30 日程度）とシーズン中の合同練習（月約 2 回程度）すべてに参加できること
• 特定のプロダクションに所属されていない方
• チアドラゴンズとしてドラゴンズを応援する一員になりたいという気持ちの強い方
※ 応募に際し、ダンス経験および経験の長短は不問ですが、経験者は優遇
▼ 応募方法
オンラインでの受付
① 応募事項を入力。
※必要事項を記入したもの。未成年者は保護者の同意を明記。
② 写真データ3種を添付。【必須】
※ボディーラインがわかる服装で 3 ヶ月以内に撮影した全身・上半身の写真と、私服を着用した全身の写真を各 1 枚（モノクロおよび反転されていない自撮りは不可）
③ 60 秒以内の動画を添付【必須】
※バットマン・ダブルターン・ジャンプを含めたコンビネーションのパフォーマンス動画
（※横向き撮影のもの。縦撮り不可）
※パフォーマンスは 40 秒以内で収録
※曲はフリー、服装はボディーラインが分かるもの
※ダンス前に自身の氏名を発声
★動画ファイルについて
動画ファイルは 60 秒以内で、容量は 300MB が上限。
（ビデオ解像度は 1920×1080 を推奨）
■ iPhone の場合（動画撮影の解像度設定）
「写真とカメラ」設定画面から「ビデオ撮影」を選択。
「ビデオ撮影」設定画面で 【1080p HD/30fps または 720p HD/30fps】を選択。
■ Android の場合
お使いの機種により異なりますので、詳しくは端末の説明をご覧ください。
■ Xperia の場合（動画撮影の解像度設定）
「ビデオ」を起動して、設定画面の「ビデオ解像度」を選択。
「ビデオ解像度」設定画面で 【フルHD(30fps) または HD】を選択。
設定内容は フル HD(30fps) -> 1920×1080、 HD -> 1280×720 。
▼ 応募締切
2025 年11月13日（木）15:00 締め切り
▼ 募集人員
若干名
▼ 選 考
1 次 / web データでの１次選考後、2025年11月28日(金)までにメールにて１次通過合否の連絡。
2 次 / １次通過者には 2025年12月13日（土）名古屋市内にて実技・面接試験を実施。
※詳細は１次通過者へのみ別途連絡
※2 次審査内容：実技＜振付演技（規定、フリー）、自己 PR＞、および面接（２次実技実技通過者のみ
面接実施）
▼ 待遇
公式戦試合出演料支給（交通費一部負担、年代別固給）各種イベント出演料支給（イベント内容で異なる）、衣装および関連品の貸与・支給（チームウェア・グッズ等）
▼ 問合わせ
電話 0570-017-319（ナビダイヤル）平日 10：00～18：00）
メール cheer@dragons.co.jp
※選考状況および結果に関するお問い合わせはご遠慮ください。