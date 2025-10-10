鹿児島県阿久根市(あくねし)は、東シナ海に面した約40キロメートルにも及ぶ美しい海岸線を有し、温暖な気候と相まって新鮮な魚介類や四季折々の農産物が自慢のまち。

全国に“食のまち阿久根”として知られており、「うにと阿久根の旬まつり」「阿久根伊勢えび祭り」「華の牛肉祭りAKUNE」など食のイベントに取り組んでいるのも特徴。万葉集にも詠まれた日本三大急潮の一つ黒之瀬戸や、野生鹿が棲む海水浴場として人気の阿久根大島など、「みどこい」満載です。「みどこい」とは、阿久根の方言で「中心のよいところ、実所」のことなのだそう。

今回紹介するのは、さまざまな海の景色を楽しめる阿久根市を舞台に、アートを通して他者とつながりあう実践でもある「阿久根うみまち芸術祭」。期間中、阿久根市で展開される多数の会場で、さまざまなアーティストの個性的なアート作品を観賞することができるイベントです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になったイベントと、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は阿久根市のイベント「阿久根うみまち芸術祭」の詳細と、人気の返礼品などについて調べてみました!

まちの魅力とアート作品を満喫! 「阿久根うみまち芸術祭」について

阿久根うみまち芸術祭

・開催日時：2025年10月11日(土)～11月3日(月・祝)

・開催場所：鹿児島県阿久根市全域

・アクセス：【公共交通機関】鹿児島空港から直通リムジンバス利用(出水・阿久根行き)／新幹線「出水駅」から肥薩おれんじ鉄道または南国交通バス利用

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

・チケット料金：一般1,650円／阿久根市民1,100円／ユース(16～18歳)550円

※15歳以下は無料。

阿久根市は、東シナ海に面した美しい景色とともに、漁業が盛んな港町として栄えてきました。近年は若い移住者や、起業する人たちの姿もみられ、豊かな子育て環境も育まれているそうです。

地域でつながりあい、やりたいことが実現できる“ちょうどいい”まちで、初めて開催される「阿久根うみまち芸術祭」。阿久根市に点在する会場に展示されている、さまざまなアーティストの想いが詰まった作品を、ゆったりと鑑賞することができるイベントです。

公式ホームページによると「世界にたったひとつの海。しかしその景色は、みる場所や、時間、季節によって、まったく異なります。アートをみることは、海をみることと似ていて、おなじ絵でも、みる人や場所、タイミングによって、みえかたはまったく異なります。その異なりを認識し、他者のみている景色を想像することが、世界をつなぐ大きな一歩になると信じています」とのこと。

本イベントは、さまざまな海の景色を楽しめる同市を舞台に、アートを通して他者とつながりあう実践なのだそう。

また、「阿久根万博」が同時開催。まちをキャンパスに、見る・聞く・触れる・遊ぶ・巡るを目的とした体験の博覧会で、期間中、市内各地でワークショップが実施されます。芸術祭の招聘(しょうへい)アーティストの作品づくりに携わる体験もできるのだとか!

自治体からのメッセージ

阿久根市は東シナ海と雄大な山々に面した、自然豊かなまちです。そのため、新鮮な魚介類や山の幸をいいとこどりした、食のまちとしても知られています。美しい自然が生み出す特産品の数々は、どれをとっても魅力あふれるものばかり! 熟練の職人が作り出すこだわりの逸品は、一度食べればきっと忘れられない味になります。自然と人、そして長い歴史が織りなす、「みどこい」あふれるまち阿久根市をぜひよろしくお願いします!

阿久根市のふるさと納税返礼品について

阿久根市に工場を持つ事業者「スターゼンミートプロセッサー」の牛と豚のホルモン食べ比べセット、魚を知り尽くした地元の職人の熟練の技による昆布塩さばフィーレを紹介します。どちらも阿久根市の中で人気を誇る返礼品なのだそう。

国産! 牛×豚ホルモン食べ比べ4種セット(合計2.2kg)

・提供事業者：スターゼンミートプロセッサー株式会社 阿久根工場

・鹿児島県阿久根市塩浜町1-10

・内容量：国産牛小腸(味付)500g×1P、国産牛小腸パック(味無し)500g×1P、国産豚小腸スライスパック250g×2P、スタミナわっしょい140g×5P

・寄附金額：1万円

ホルモン炒めやもつ鍋、ごはんのおかずにもピッタリ! 国産の牛×豚ホルモン食べ比べセットです。国産牛小腸を使用し甘みとコクを味わえる「味付」、そのまま料理に使える「味無し」、下処理不要で便利な「国産豚小腸スライスパック」、国産豚小腸と大腸を使用した「スタミナわっしょい」の4種。

訳あり! 昆布塩さばフィーレ(B品のみ3.5kg)

・提供事業者：グローバルフーズ

・鹿児島県阿久根市晴海町7-1

・内容量：昆布塩さばフィーレ 3.5kg

・寄附金額：1万2,000円

大西洋産のサバを原料に昆布塩味に加工した「昆布塩さばフィーレ」です。訳ありの理由は、加工の工程で皮が破けていたり、身が割れていたりなど小さな傷があるものもあるからで、品質・味ともに事業者自信の逸品とのこと。3.5kgのボリュームで届くので、小分けにして活用できるのも特徴です。

今回は鹿児島県阿久根市のイベント「阿久根うみまち芸術祭」と、人気の返礼品を紹介しました。阿久根市の美しい海や自然、人の温かさを感じながら、多数のアーティストがつくるアート作品を楽しめるイベントです。本イベントと同時開催の「阿久根万博」、阿久根の飲食店が港に集合する「阿久根おはよう市」など、会期中多彩な催しも実施されるので、気になる人は、一度チェックしてみてください。

