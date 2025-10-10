レアル・マドリードに所属するフランス代表FWキリアン・エンバペが、ブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールとの関係性について口を開いた。9日、スペイン紙『マルカ』は、エンバペがインタビューに応じたことを伝えた。

エンバペとヴィニシウスはこれまで、主戦場が同じ左サイドであることなどから、ピッチ上での共存は難しいのではないかと指摘されてきた。だが今シーズン、両者はシャビ・アロンソ新監督のもとでリーグ戦7試合で共に先発出場しており、ヴィニシウスがエンバペのゴールをアシストしたことが2回、エンバペがヴィニシウスのゴールをアシストしたことが1回ある。

エンバペは、『Movistar Plus＋』のインタビューで「ヴィニシウスとは良い関係性を築けているんだ。今年は特にね。お互いのことをより深く理解できている」とコメント。「彼は素晴らしい選手であり、人としても素晴らしい。僕たちは常に比較されたり話題にされたりするけど、結局のところ目標は同じなんだ。レアル・マドリードに貢献してタイトルを勝ち取りたいんだ」と、ヴィニシウスと関係性は良好であると述べ、レアル・マドリードの選手として志は同じだと語った。

そのレアル・マドリードはリーグ戦8試合で7勝1敗。勝ち点「21」でリーグ首位に立っている。そして、エンバペはリーグ戦9ゴール2アシスト、ヴィニシウスはリーグ戦5ゴール4アシストを記録しており、好調なチームをけん引している。

【ハイライト動画】エンバペ＆ヴィニシウスが躍動! vsビジャレアル