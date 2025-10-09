2025年プロ野球ポストシーズンがいよいよ開幕。「2025 JERA クライマックスシリーズ セ」「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」は、ファーストステージが10月11日（土）から、ファイナルステージが15日（水）から始まる。ここでは、それぞれの試合日程と開始時間、開催球場をまとめている。
ファーストステージ
10/11（土）ファーストステージ 第1戦
DeNA ー 巨人（横浜） 14:00
日本ハム ー オリックス（エスコンＦ） 14:00
10/12（日）ファーストステージ 第2戦
DeNA ー 巨人（横浜） 14:00
日本ハム ー オリックス（エスコンＦ） 14:00
10/13（月）ファーストステージ 第3戦
DeNA ー 巨人（横浜） 14:00
日本ハム ー オリックス（エスコンＦ） 14:00
ファイナルステージ
10/15（水）ファイナルステージ 第1戦
阪神 ー ファーストS勝者 （甲子園） 18:00
ソフトバンク ー ファーストS勝者（みずほPayPay） 18:00
10/16（木）ファイナルステージ 第2戦
阪神 ー ファーストS勝者 （甲子園） 18:00
ソフトバンク ー ファーストS勝者（みずほPayPay） 18:00
10/17（金）ファイナルステージ 第3戦
阪神 ー ファーストS勝者 （甲子園） 18:00
ソフトバンク ー ファーストS勝者（みずほPayPay） 18:00
10/18（土）ファイナルステージ 第4戦
阪神 ー ファーストS勝者 （甲子園） 14:00
ソフトバンク ー ファーストS勝者（みずほPayPay） 14:00
10/19（日）ファイナルステージ 第5戦
阪神 ー ファーストS勝者 （甲子園） 14:00
ソフトバンク ー ファーストS勝者（みずほPayPay） 13:00
10/20（月）ファイナルステージ 第6戦
阪神 ー ファーストS勝者 （甲子園） 18:00
ソフトバンク ー ファーストS勝者（みずほPayPay） 18:00
10/21（火）予備日
阪神 ー ファーストS勝者 （甲子園） 18:00
ソフトバンク ー ファーストS勝者（みずほPayPay） 18:00
10/22（水）予備日
阪神 ー ファーストS勝者 （甲子園） 18:00
ソフトバンク ー ファーストS勝者（みずほPayPay） 18:00
日本シリーズ
10/25（土）日本シリーズ 第1戦
－ （パ本拠地球場）
10/26（日）日本シリーズ 第2戦
－ （パ本拠地球場）
10/27（月）移動日
10/28（火）日本シリーズ 第3戦
－ （セ本拠地球場）
10/29（水）日本シリーズ 第4戦
－ （セ本拠地球場）
10/30（木）日本シリーズ 第5戦
－ （セ本拠地球場）
10/31（金）移動日
11/1（土）日本シリーズ 第6戦
－ （パ本拠地球場）
11/2（日）日本シリーズ 第7戦
－ （パ本拠地球場）
