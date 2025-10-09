（左から）小久保裕紀監督、藤川球児監督（写真：産経新聞社）

　2025年プロ野球ポストシーズンがいよいよ開幕。「2025 JERA クライマックスシリーズ セ」「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」は、ファーストステージが10月11日（土）から、ファイナルステージが15日（水）から始まる。ここでは、それぞれの試合日程と開始時間、開催球場をまとめている。

 

ファーストステージ

10/11（土）ファーストステージ 第1戦

DeNA　　　ー　巨人（横浜）　　　　　　 14:00

日本ハム　ー　オリックス（エスコンＦ）　14:00

 

 

10/12（日）ファーストステージ 第2戦

DeNA　　　ー　巨人（横浜）　　　　　　 14:00

日本ハム　ー　オリックス（エスコンＦ）　14:00

 

10/13（月）ファーストステージ 第3戦

DeNA　　　ー　巨人（横浜）　　　　　　 14:00

日本ハム　ー　オリックス（エスコンＦ）　14:00

ファイナルステージ

10/15（水）ファイナルステージ 第1戦

阪神　　　　　ー　ファーストS勝者　（甲子園）　　18:00

ソフトバンク ー　ファーストS勝者（みずほPayPay） 18:00

 

10/16（木）ファイナルステージ 第2戦

阪神　　　　　ー　ファーストS勝者　（甲子園）　　18:00

ソフトバンク ー　ファーストS勝者（みずほPayPay） 18:00

 

10/17（金）ファイナルステージ 第3戦

阪神　　　　　ー　ファーストS勝者　（甲子園）　　18:00

ソフトバンク ー　ファーストS勝者（みずほPayPay） 18:00

 

 

10/18（土）ファイナルステージ 第4戦

阪神　　　　　ー　ファーストS勝者　（甲子園）　　14:00

ソフトバンク ー　ファーストS勝者（みずほPayPay） 14:00

 

10/19（日）ファイナルステージ 第5戦

阪神　　　　　ー　ファーストS勝者　（甲子園）　　14:00

ソフトバンク ー　ファーストS勝者（みずほPayPay） 13:00

 

10/20（月）ファイナルステージ 第6戦

阪神　　　　　ー　ファーストS勝者　（甲子園）　　18:00

ソフトバンク ー　ファーストS勝者（みずほPayPay） 18:00

 

10/21（火）予備日

阪神　　　　　ー　ファーストS勝者　（甲子園）　　18:00

ソフトバンク ー　ファーストS勝者（みずほPayPay） 18:00

 

10/22（水）予備日

阪神　　　　　ー　ファーストS勝者　（甲子園）　　18:00

ソフトバンク ー　ファーストS勝者（みずほPayPay） 18:00

日本シリーズ

10/25（土）日本シリーズ 第1戦

　－ （パ本拠地球場）

 

10/26（日）日本シリーズ 第2戦

　－ （パ本拠地球場）

 

10/27（月）移動日

 

 

10/28（火）日本シリーズ 第3戦

　－ （セ本拠地球場）

 

10/29（水）日本シリーズ 第4戦

　－ （セ本拠地球場）

 

10/30（木）日本シリーズ 第5戦

　－ （セ本拠地球場）

 

10/31（金）移動日

 

11/1（土）日本シリーズ 第6戦

　－ （パ本拠地球場）

 

11/2（日）日本シリーズ 第7戦

　－ （パ本拠地球場）

 

