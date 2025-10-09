2025年プロ野球ポストシーズンがいよいよ開幕。「2025 JERA クライマックスシリーズ セ」「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」は、ファーストステージが10月11日（土）から、ファイナルステージが15日（水）から始まる。ここでは、CSのスコア速報をお届けする。
ファーストステージ
10/11（土）ファーストステージ 第1戦
DeNA ー 巨人（横浜） 14:00
巨人 --- --- --- |-
横浜 --- --- --- |-
日本ハム ー オリックス（エスコンＦ） 14:00
オリックス --- --- --- |-
日本ハム --- --- --- |-
10/12（日）ファーストステージ 第2戦
DeNA ー 巨人（横浜） 14:00
巨人 --- --- --- |-
横浜 --- --- --- |-
日本ハム ー オリックス（エスコンＦ） 14:00
オリックス --- --- --- |-
日本ハム --- --- --- |-
10/13（月）ファーストステージ 第3戦
DeNA ー 巨人（横浜） 14:00
巨人 --- --- --- |-
横浜 --- --- --- |-
日本ハム ー オリックス（エスコンＦ） 14:00
オリックス --- --- --- |-
日本ハム --- --- --- |-
ファイナルステージ
10/15（水）ファイナルステージ 第1戦
阪神 ー ファーストS勝者 （甲子園）18:00
ーー --- --- --- |-
阪神 --- --- --- |-
ソフトバンク ー ファーストS勝者（みずほPayPay） 18:00
ーー --- --- --- |-
ソフトバンク --- --- --- |-
10/16（木）ファイナルステージ 第2戦
阪神 ー ファーストS勝者 （甲子園）18:00
ーー --- --- --- |-
阪神 --- --- --- |-
ソフトバンク ー ファーストS勝者（みずほPayPay） 18:00
ーー --- --- --- |-
ソフトバンク --- --- --- |-
10/17（金）ファイナルステージ 第3戦
阪神 ー ファーストS勝者 （甲子園）18:00
ーー --- --- --- |-
阪神 --- --- --- |-
ソフトバンク ー ファーストS勝者（みずほPayPay） 18:00
ーー --- --- --- |-
ソフトバンク --- --- --- |-
10/18（土）ファイナルステージ 第4戦
阪神 ー ファーストS勝者 （甲子園）14:00
ーー --- --- --- |-
阪神 --- --- --- |-
ソフトバンク ー ファーストS勝者（みずほPayPay） 14:00
ーー --- --- --- |-
ソフトバンク --- --- --- |-
10/19（日）ファイナルステージ 第5戦
阪神 ー ファーストS勝者 （甲子園）14:00
ーー --- --- --- |-
阪神 --- --- --- |-
ソフトバンク ー ファーストS勝者（みずほPayPay） 13:00
ーー --- --- --- |-
ソフトバンク --- --- --- |-
10/20（月）ファイナルステージ 第6戦
阪神 ー ファーストS勝者 （甲子園）18:00
ーー --- --- --- |-
阪神 --- --- --- |-
ソフトバンク ー ファーストS勝者（みずほPayPay） 18:00
ーー --- --- --- |-
ソフトバンク --- --- --- |-
10/21（火）予備日
阪神 ー ファーストS勝者 （甲子園）18:00
ソフトバンク ー ファーストS勝者（みずほPayPay） 18:00
10/22（水）予備日
阪神 ー ファーストS勝者 （甲子園）18:00
ソフトバンク ー ファーストS勝者（みずほPayPay） 18:00
日本シリーズ
10/25（土）日本シリーズ 第1戦
－ （パ本拠地球場）
ーー --- --- --- |-
ーー --- --- --- |-
10/26（日）日本シリーズ 第2戦
－ （パ本拠地球場）
ーー --- --- --- |-
ーー --- --- --- |-
10/27（月）移動日
ーー --- --- --- |-
ーー --- --- --- |-
10/28（火）日本シリーズ 第3戦
－ （セ本拠地球場）
ーー --- --- --- |-
ーー --- --- --- |-
10/29（水）日本シリーズ 第4戦
－ （セ本拠地球場）
ーー --- --- --- |-
ーー --- --- --- |-
10/30（木）日本シリーズ 第5戦
－ （セ本拠地球場）
ーー --- --- --- |-
ーー --- --- --- |-
10/31（金）移動日
11/1（土）日本シリーズ 第6戦
－ （パ本拠地球場）
ーー --- --- --- |-
ーー --- --- --- |-
11/2（日）日本シリーズ 第7戦
－ （パ本拠地球場）
ーー --- --- --- |-
ーー --- --- --- |-
【了】