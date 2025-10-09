大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間9日、フィラデルフィア・フィリーズと戦い2-8で敗れた。ディビジョンシリーズ突破は第4戦以降に持ち越しとなった裏で、タナー・スコット投手が不透明な状況に陥っているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

ドジャースは日本時間1、2日にワイルドカードシリーズを戦ったが、スコットはどちらの試合でも起用されず。また、同5日から行われているディビジョンシリーズでも、ここまでの3試合は登板していない。

同メディアは「デーブ・ロバーツ監督はスコットが個人的な理由でチームを離れているため、水曜日の夜の試合には登板しなかったと明らかにした」としつつ、「彼は今日、球場にいなかった。個人的な事情がありました。後で明らかにするが、彼は全く姿を見せなかった」というロバーツ監督のコメントを紹介。

続けて、「スコットはポストシーズンではまだ登板していないが、水曜夜の試合で登板させるのは理にかなっていた。彼は理論上、8回を投げることができた。クレイトン・カーショー投手が5失点（自責4）を喫し、フィリーズが試合を決めた回である。彼が木曜日の第4戦に登板できるかは現時点では不明だ」と記している。

【関連記事】

【了】