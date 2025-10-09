大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ディビジョンシリーズ第2戦でフィラデルフィア・フィリーズを4-3で下し、シリーズ2連勝とした。しかし、試合終盤の継投をめぐっては、デーブ・ロバーツ監督の判断に対する疑問の声が上がっている。米メディア『ヘビー』のディラン・トレーシー・リンデンバウム記者が言及した。

第2戦の先発ブレイク・スネル投手は、6回無失点の好投を見せ、試合はドジャース優位で進んだ。ドジャースは7回に4点を先制したが、9回にロバーツ監督は9月の防御率9.64のブレイク・トライネン投手をマウンドに送り、直後に3連打で2点を失った。これにより、一気に試合の流れが怪しくなった。

ロバーツ監督は、佐々木朗希投手の連投経験が少ないことを理由に、ベテランのトライネンを優先したと試合後に明かしている。試合には勝利したものの、この継投は裏目に出て、1点差に迫られる展開となった。

ブルペン陣が不調な中での継投についてリンデンバウム氏は「佐々木はドジャースの最も信頼できる終盤の投手としての地位を確立しているため、9回を彼で始めないという指揮官の決定は、不可解なものだ」と言及した。

