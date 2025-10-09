2025年のプロ野球は、レギュラーシーズンの最終盤に突入している。個人タイトルや順位争いが激しさを増す一方、来季の契約更新やFA市場の動向など去就に注目が集まり始める時期でもある。特に主力選手の去就は10月に開催されるドラフト会議にも影響を及ぼす。そこで今回は、去就が注目される読売ジャイアンツの選手を紹介する。

フォスター・グリフィン

[caption id="attachment_233350" align="aligncenter" width="530"] 読売ジャイアンツのフォスター・グリフィン（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：190cm／102kg

・生年月日：1995年7月27日

・経歴：ザファーストアカデミー - ロイヤルズ - ブルージェイズ

来日3年目の今季は、故障による離脱が目立つものの、安定した投球を見せているフォスター・グリフィン。契約最終年を迎えるだけに、今オフの去就が注目される選手の1人だ。

2020年にMLBデビューを果たすも、同年8月にトミー・ジョン手術を行い離脱。2022年にメジャー復帰したが、思うような活躍ができず、翌2023年から読売ジャイアンツに活躍の場を移した。

来日初年度は、開幕から先発ローテーションを回り、20試合（121回）を投げて6勝5敗、防御率2.75の好成績をマーク。同年オフに新たに2年契約を結んだ。

昨季も20試合登板で6勝4敗、防御率3.01と一定の結果を残した。今季は体調不良により出遅れたが、復帰後は先発陣を牽引。だが、8月に右膝痛のため戦線を離脱し、ここまで14試合の登板にとどまっている。

それでも、6勝1敗、防御率1.62と優秀な数字を記録。流出は避けたい存在だろう。

【関連記事】

【了】