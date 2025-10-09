ブラジル代表は9日、韓国代表戦に向けてソウルワールドカップ競技場で最終調整を行った。

飛行機トラブルで韓国入りが遅れていたブルーノ・ギマランイスとジョエリントも合流し、初めて招集メンバー26名で練習を行った。9月のチリ代表戦をベースとした『4-2-4（4-2-3-1）』布陣を採用し、韓国戦では以下の11名を起用する見込みとなった。

▼GK

ベント（アル・ナスル/サウジアラビア）

▼DF

ヴィチーニョ（ボタフォゴ）

エデル・ミリトン（レアル・マドリード/スペイン）

ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル/イングランド）

ドウグラス・サントス（ゼニト/ロシア）

▼MF

カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）

ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル/イングランド）

▼FW

エステヴァン（チェルシー/イングランド）

マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）

ロドリゴ（レアル・マドリード/スペイン）

ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード/スペイン）

8日の練習ではルーカス・パケタ（ウェストハム／イングランド）の起用が濃厚と見られていたが、ブルーノ・ギマランイスが代わって入るようだ。前線の並びは右にエステヴァン、左にロドリゴ、トップ下にマテウス・クーニャ、最前線にヴィニシウス・ジュニオールという並びになる。なお、ゲームキャプテンはカゼミーロに決定した。

アンチェロッティ監督は韓国、日本の連戦について「近年アジアの国は大きな進歩を遂げており、この2試合を楽しみにしている。チームにとって難しい試合になるだろうが、ワールドカップで韓国や日本と対戦する可能性があることを考えれば、重要な試合になる」とコメントしている。

韓国戦はソウルワールドカップ競技場にて、10月10日（金）日本時間20時キックオフ。この一戦はABEMAでの無料生中継が決定した。日本戦は東京スタジアム（※味の素スタジアム）にて、10月14日（火）19時30分キックオフ。日本対ブラジルの一戦は、テレビ朝日系列で全国生中継、ABEMAにて生配信される。