「パラグアイ代表のエンブレムはどこにある？ ユニフォームの前か？ 後ろか？ そう、前だ。そして左側にある。つまり、私たちのアイデンティティ、私たちを象徴するエンブレムは心臓がある場所に刻まれているんだ」

これはパラグアイ代表を率いるグスタボ・アルファロ監督が就任会見で発した言葉である。4大会ぶり9回目のFIFAワールドカップ出場を決めたパラグアイ代表。南米予選開幕から3試合勝ちなしとスタートダッシュに失敗し、コパ・アメリカ2024もグループステージ3戦全敗で早期敗退となった。このタイミングでダニエル・ガルネロ監督の解任に踏み切り、前述の熱い言葉を述べたアルファロ監督の招聘に至った。

もちろん、彼の言葉が全てを好転させたわけではないが、パラグアイ代表と国民のハートに火を点けたことは間違いない。低迷していたパラグアイは“代表の誇り”を取り戻し、ここから快進撃を見せる。アルファロ監督就任以降は12試合で6勝5分け1敗。15年ぶりにブラジル代表、16年ぶりにアルゼンチン代表の南米2強も打ち破った。特筆すべきは圧倒的な守備力だ。南米予選18試合で失点はわずかに「10」。得点数は南米予選ワースト3位タイの「14」である一方、失点数は首位アルゼンチンと並び2位タイ。“投高打低”、守備でポイントを重ねていくチームに仕上がりつつある。

アルファロ監督は「南米予選ですぐに結果を出さなければならない難しい状況でした。パラグアイの伝統であるハードワーク、そして果敢に相手に立ち向かうディフェンス。ラスト一球であるかのようにボールを狩りに行く。そこで格上との差を縮めることができた」と明かしている。

基本布陣は『4-4-2』。守護神は猫のように素早い反応を誇ることから“ガチート（猫）”の異名を持つ37歳のロベルト・フェルナンデス（セロ・ポルテーニョ）は、抜群の反射神経と経験に裏打ちされたプレーでゴールに鍵をかける。センターバックはオマル・アルデレーテ（サンダーランド／イングランド）とグスタボ・ゴメス（パルメイラス／ブラジル）の屈強で経験豊富な2人がコンビを形成する。主砲は南米予選でチーム最多4得点のアントニオ・サナブリア（クレモネーゼ／イタリア）。10番を背負うミゲル・アルミロン（アトランタ・ユナイテッド）やブライトンでブレイク中のディエゴ・ゴメスらがチームの中心を担う。

パラグアイ視点で見ると、対日本戦は現在4連敗中。90分を終えての勝利は、1999年7月のコパ・アメリカまでさかのぼる（2010年南アフリカW杯決勝トーナメント1回戦では延長・PKの末に勝利）。地球の裏側・南米からの大移動による疲労・時差もあり、試合前日に3選手が合流する強行軍。アルファロ監督も「日本と対戦するため、ここまでやってくることは簡単ではない」と語っているが、“代表の誇り”を取り戻したパラグアイの底力を示して勝利を狙う。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

パラグアイ代表 来日メンバー

▼GK

1 ロベルト・フェルナンデス（セロ・ポルテーニョ）

12 ファン・エスピノラ・エスピノラ（ニューウェルス・オールドボーイズ／アルゼンチン）

22 オルランド・ヒル（サン・ロレンソ／アルゼンチン）

▼DF

2 グスタボ・ベラスケス（セロ・ポルテーニョ）

13 アラン・ベニテス（インテルナシオナル／ブラジル）

15 グスタボ・ゴメス（パルメイラス／ブラジル）

6 フニオール・アロンソ（アトレチコ・ミネイロ／ブラジル）

5 アレクシス・ドゥアルテ（サントス／ブラジル）

4 フアン・カセレス（ディナモ・モスクワ／ロシア）

3 オマル・アルデレーテ（サンダーランド／イングランド）

24 ディエゴ・レオン（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

▼MF

25 ルーカス・ロメロ（レコレータ）

17 アレハンドロ・ロメロ（アル・アイン／UAE）

14 アンドレス・クバス（バンクーバー・ホワイトキャップス／MLS）

20 ブライアン・オヘダ（レアル・ソルトレイク／MLS）

23 マティアス・ガラルサ（リーベル・プレート／アルゼンチン）

16 ダミアン・ボバディージャ（サンパウロ／ブラジル）

19 ウーゴ・クエンカ（ジェノア／イタリア）

8 ディエゴ・ゴメス（ブライトン／イングランド）

▼FW

9 アントニオ・サナブリア（クレモネーゼ／イタリア）

10 ミゲル・アルミロン（アトランタ・ユナイテッド／MLS）

7 ディエゴ・ゴンサレス（アトラス／メキシコ）

11 アンヘル・ロメロ（コリンチャンス／ブラジル）

18 アレックス・アルセ（インデペンディエンテ／アルゼンチン）

21 ロナルド・マルティネス（プラテンセ／アルゼンチン）