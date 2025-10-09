武田真治「『誰だろうこの子？』ってビックリしたんだよ」鈴木紗理奈との初対面を振り返る「『めちゃモテ』1回目の収録で…」

◆武田＆鈴木の「めちゃモテ」加入裏話
鈴木：「めちゃモテ」がパナソニックさんの一社提供で始まるときに、雛形あきこちゃんとシンディ（武田さんの愛称）は（レギュラーが）決まっていたんよね。
武田：そうだね。
鈴木：その前に「とぶくすり」という番組をナイナイ（ナインティナイン）さん、極楽（とんぼ）さん、よゐこさん、オアシズさんがやっていて、それをゴールデン枠にこれから持っていこうっていうときに、そのメンバーでやるために片岡飛鳥さん（演出家）が作った番組やねんけど、芸人さんばかりでは少し弱いということになって、心機一転しようと。それで、その当時人気だった雛形あきこちゃんとシンディを入れて番組を作りますとなって。
武田：当時2人で（パナソニックさんの）CMをやっていたからね。
鈴木：そうそう。それで、最初は深夜枠で「めちゃモテ」が始まったんやね。
武田：だから、今じゃ誰も信じないかもしれないけど、そのときは「武田真治、雛形あきこwithナインティナイン」で始まった。
鈴木：そうなの。
武田：それで、1回目の収録に行ったら女の子がもう1人いたんだよ。それが紗理奈だったの。
鈴木：番組が始まる前に飛鳥さんがオーディションをしていて。それが雛形あきこちゃんの対比になる女の子、どちらかというと破天荒キャラというか明るい女の子を探したいと。
武田：そういうのがあったんだ！
鈴木：当時の私はグラビアもほぼやってなくて売れてもいない、しかも、ちょっとヤンキーっぽい感じだから、「雛形さんと真逆や。素人くささがたまらんわ」っていうことでオーディションに受かって、ほぼ素人の私が「めちゃモテ」から合流したの。
武田：だから、（現場に）行って「誰だろうこの子？」ってビックリしたんだよね。しかも、キャラ的にグイグイ前にいくからさ、ナイナイさんは（以前から）知っているように見えちゃって。
鈴木：全然はじめましてだった。
武田：初めましてであんなに……！ それは飛鳥さんの見る目があったんだね。
＜番組概要＞
番組名：TOKYO SPEAKEASY
放送日時：毎週月-木曜 25:00～26:00
番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/speakeasy/
番組公式X：@TokyoSpeakeasy