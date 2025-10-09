セリエAは8日、9月の月間最優秀ゴール賞を発表。ユヴェントスに所属するモンテネグロ代表MFヴァシリエ・アジッチが、13日に行われたセリエA第3節インテル戦の後半アディショナルタイムに決めた劇的勝ち越しゴールが、同賞に選ばれた。

当時、セリエAで2連勝を切っていたユヴェントスが、インテルを本拠地『アリアンツ・スタジアム』で迎え撃った“イタリア・ダービー”。試合は序盤の13分、ボックス内でブラジル代表DFグレイソン・ブレーメルからの折り返しを受けたイングランド人DFロイド・ケリーがネットを揺らし、ユヴェントスが先手を取ると、ここから壮絶な撃ち合いに。82分にフランス代表MFケフラン・テュラムがゴールを挙げた時点で、スコアは3－3だったが、最後にアジッチが“主役”となる。

アジッチは後半アディショナルタイム、敵陣中央左寄りの位置でカナダ代表FWジョナサン・デイヴィッドからの落としを受けると、迷うことなく右足一閃。強烈なミドルシュートはスイス代表GKヤン・ゾマーの手を弾き飛ばしてゴールに吸い込まれ、最終的にはこのゴールが決勝弾に。ユヴェントスは開幕3連勝を飾っていた。

9月のセリエAは各チーム3試合、合計30ものカードが組まれたが、月間最優秀ゴールは、“イタリア・ダービー”でユヴェントスに勝利を呼び込んだアジッチの一撃に決定。昨年夏にユヴェントスに加入したアジッチにとっては、“ビアンコネロ”のトップチームでの初ゴールだったが、メモリアルなゴールがセリエA全体の最優秀ゴールに選ばれた。

【ゴール動画】ユーヴェに勝利を呼び込んだアジッチの“スーパーミドル”