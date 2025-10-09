乃木坂46賀喜遥香「カウントダウンがスタートしているの（笑）」『真夏の全国ツアー2025』東京公演で“一番大変だったこと”とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。10月2日（木）の放送では、9月4日（木）～7日（日）に明治神宮野球場で開催された「真夏の全国ツアー2025」東京公演のエピソードを賀喜先生目線で振り返りました。賀喜：東京公演のときに「真夏日よ」と「乃木坂の詩」のラストで、ドローンが飛んでいたんですよ。それは、いつも花火だけなんですけど、神宮でのライブが10回目のスペシャルだから「今年はドローンを飛ばそう！」ということで、スタッフさんが（演出を）増やしてくださったんですね。このドローンって、例えば「今から10分後に飛ばして“真夏日よ”というロゴが上空に出るよ」みたいに何機ものドローンがプログラムされていまして。なので、時間がタイトに決められていたんですね。「真夏日よ」が始まる前は、MCパートで私がヒロインのメンバーを紹介したり、VTRを見ておしゃべりしていたんですけど、“ここで曲が始まります！”っていうタイミングを合わせなきゃいけないから、MCパートの尺が決められていたんですよ。だから「皆さん『真夏の全国ツアー2025』楽しんでいただけていますでしょうか？」って言っている右下あたりに「8分」っていうカウントダウンがスタートしているの（笑）。そこから尺内に収めなきゃいけなくて、これが一番大変だった～！「乃木坂の詩」の前も（MCパートを）7分で収めなきゃいけないんだけど、実はキャプテンの（梅澤）美波さんが全部計算してしゃべっていたんです！ すごくないですか!? ファンの皆さんの前でしゃべるだけでも緊張するのに、時間のことも考えなきゃいけないし、私も“タイムキーパー賀喜”をやりながら、ライブの最後に自分もスピーチしなきゃいけないということで“もう覚えることがいっぱいだよ！”ってなっていて、もうハラハラだったんですけど、うまくいきました！「俺ってプロやな〜」って（笑）。これは自画自賛！賀喜：でも、ドローンって機械じゃないですか。だから、雨が降ったら水没とかもあるんですね。東京公演の1日目と2日目は台風予報で、雨がめっちゃ降っちゃっていたので、屋外ライブだから、ドローンを飛ばすシステムとか、花火を打ち上げるためのコンピューターとかがつながっている線が、直前に雨で水没しちゃって「動かないぞ!?」ってなっちゃって。「2日目は開催できそうだけど、水没しちゃったドローンや花火の演出はどうする？」みたいな話し合いが、スタッフさんのなかでギリギリまでおこなわれていたそうです。でも、プロのスタッフさんがシャシャッと直して「花火もいけます！」「よし、じゃあいこう！」っていうことで開催されたんですよ。もう皆さんありがとうございます！ 皆さんに支えられてできたライブだった。無事に成功できて良かった！あと、ファンの人に「午後8時8分に花火が打ち上がるってすごいよね！」って言われたんです。でも、それは意図的やない……偶然や（笑）。たまたま午後8時8分に花火が上がったらしくて、それを聞いて「“8”に愛されている！ Same numbersや〜！」って思っていました（笑）。そんな偶然、奇跡が重なって生まれた東京公演でした。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info