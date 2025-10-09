ベッキーが明かす森光子との“忘れられない手紙”秘話と、心に響いた高梨臨からの言葉

放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00～15:50）。10月5日（日）の放送は、タレントのベッキーさんをゲストに迎えて、お届けしました。

◆用途にわけたメッセージカードを披露

今回、スタジオに登場したのは、芸能界きっての手紙好きとして知られるベッキーさんです。イギリス人の父と日本人の母を持ち、14歳のときにテレビ東京の子ども番組「おはスタ」のおはガールとして芸能界デビュー。以降、タレント、女優、歌手として多方面で活躍。現在は二児の母として、家庭と仕事を両立しながら、YouTubeチャンネル「ベツキイ!!!!」で飾らない日常を発信しています。

ベッキーさんがスタジオに持参したのは、木箱にぎっしり詰まった数々の手紙やカード。種類ごとに袋で分別されており、「たとえば、これはありがとうを伝えるサンキュー用のカード、これはハッピーバースデー用。マニアックなものだと冬専用のカードもあります」と紹介します。

海外ロケでは「半分仕入れのような感覚でカードを買う」と話し、気分や相手に合わせて選ぶのが楽しみなのだとか。さらには「手紙を書くのが好きすぎて、自分のレターセットまで作った」と明かし、ファンレターへのお返事にも使っていたそうです。

◆心に残り続ける森光子への手紙

そんなベッキーさんの「手紙好き」の原点は、父の存在にありました。「父がイギリス人なので、イギリス方面からしょっちゅうカードが届くんです。家族全員の誕生日をみんなが毎回祝ってくれて、それに“お返事を書きなさい”と小さい頃からずっと言われて育ちました」といいます。最初は強制的に書かされていたものの、次第にそれが習慣となり「ふとした瞬間に『手紙を書きたい』と思うようになった」と笑顔で振り返ります。

これまで数多くの手紙のやり取りを交わしてきたベッキーさん。なかでも印象に残っているのは、女優・森光子さんに宛てた一通です。「共演する機会があったんですけれども、その前に舞台か映画を拝見して、すごく胸を打たれたんですね。収録中にお話をする時間がなかったので、舞台を観て感動した気持ちを率直に手紙で伝えたんです」と振り返ります。

その手紙を森さんは両手で受け取り、「手紙って簡単に書けるものじゃないのよね。本当に時間がかかるものなのよね。ありがとう」と胸に当てて受け止めたといいます。当時の光景について、ベッキーさんは「その言葉が本当に忘れられなくて。これからも心を込めて手紙を書いていきたいと思いました」と語りました。

◆ベッキーが思う手紙ならではの魅力とは？

手紙は仕事の現場だけでなく、日常のなかにも息づいています。「おでかけ先で店員さんが親切にしてくれたときなど、『ありがとうを伝えたい』よりも『手紙を書きたい』のほうが勝っちゃうんです」と語るベッキーさん。小さなレターセットをカバンに忍ばせ、サッと書いて渡すこともあるそうです。「手紙は形に残るからいいなって思います」と、その魅力をあらためて伝えました。

メールやSNSが主流の時代に手紙を書き続ける理由について、ベッキーさんは「手紙のほうが気持ちが伝わる気がするんですよね。言葉に“温度感”が乗る感じがします」と答えます。

ベッキーさんが受け取った手紙のなかでも特に印象的なのは、女優・高梨臨さんからの誕生日の手紙です。「『何かあったら連絡してね。何かなくても連絡してね。応援してる』という言葉がすごく素敵で。家のパントリーに貼っていつも力をもらっています」と笑顔で話してくれました。

◆子育てのテーマは「頑張りはするけど無理はしない」

現在は二児の母でもあるベッキーさん。子育てについて「めっちゃ怒っていると思います（笑）。でも、できるだけ明るく、笑顔いっぱいでいるのは意識していますね」と語ります。仕事と子育ての両立は「正直、わからないです」と笑いつつも、「その日その日をどう乗り越えていくかの積み重ねでここまで来ました」と語ります。

一方で、「最初の2、3年は“いいママでいなきゃ”と思っていたけど、何度もパンクして『あ、無理だ』とようやく気づきました。キャパってあるんだなとわかってからは、その考えを捨てました」と、肩の力を抜いた子育て観も明かします。

日々の生活では「頑張りはするけど無理はしない」をテーマに掲げ、「お惣菜は疲れたときに胸を張って買う」「頭ごなしに怒るのではなく子どもの気持ちも伺いながら、できるだけ笑顔で頑張る」など、柔軟なスタイルを大切にしています。

番組の最後には、ベッキーさんが「今、想いを伝えたい人」に宛てた手紙を披露しました。その相手は「日本の農家のみなさま」。そこには、食卓を支える生産者への感謝の気持ちが綴られていました。

