藤井サチ 夫との出会いを語る「当時はまったくドキドキしなくて…」親友のような関係から恋人、夫婦になった理由は？

7月に自身の公式Instagramで結婚を発表した藤井さん。旦那さんとの出会いのエピソードなどについて語っていただきました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：お二人の出会いはどんな感じだったのですか？藤井：もともと姉の友達だったんです。姉がニーナ（藤井仁奈）って言うんですけど、「ニーナの妹だよね」みたいな感じで、長いこと知り合いで。今、振り返ったら面白いなと思うのが、当時出会ったときは、まったくドキドキしなくて。本当に"良いお兄さん"みたいな。親友と話しているような感じだったんです。そのあとは普通にずっと友達で。（その間）私も普通に恋愛するじゃないですか。でも、ドキドキする相手って、気が合っていなかったのかな？って。FUKAMI：逆にね。藤井：気が合わなくて、（自分とはタイプが）違う人だからドキドキするのかなと思って。私の場合、ドキドキしないほうが落ち着いていられて、それこそ、"老夫婦"みたいな関係が合っているんだと思って。中身に惹かれていった感じです。FUKAMI：なるほど。でも、ドキドキしていないし、友達みたいに何でも話せる関係から、どうやって始まるの？藤井：こんなに安心できて、こんなにいろいろ話せる人って今までいなかったので、そこから、「ファミリーになりたいな」みたいな感じの気持ちになっていったかも。FUKAMI：じゃあ、何がきっかけで（お付き合いすることを）決めたの？藤井：「好き！」じゃなくて、「この人のために、こういうことをしてあげたい」みたいな。"愛"って感じだったのかも？すみれ：すごい！ 深い。藤井：私は中身で（惹かれていった）。なんかもう、超・知的探求心が旺盛な人なの。だから話していて、「こんな引き出しがあるんだ！」みたいな感じの興味深さから。FUKAMI：一緒に時間を過ごすなかで、徐々に気になり始めたんだ！藤井：そう！ 一緒にいて、「こんなに話すことがあるんだ！」みたいな。でも、リスナーのみなさんのなかには、分かってくれる人もいると思います。番組では他にも、プロポーズのエピソード、新婚生活などについて語っていただく場面もありました。